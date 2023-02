Paro de todas las líneas de subtes tras el asesinato de la policía en la estación Retiro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que realizará un paro en las cinco líneas del subte desde las 17 horas de este martes 14, tras el "episodio violento" ocurrido en la Línea C DEL SUBTE, donde fue asesinada una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y un trabajador resultó herido.

La medida de fuerza, reportó el gremio en un comunicado, se hará "por tiempo indeterminado, hasta tanto la empresa Emova" y "el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometan a fortalecer el esquema de seguridad y se disponga una mayor presencia de efectivos policiales".

"En el actual escenario de violencia creciente, todos los días se producen situaciones que pueden derivar en hechos trágicos, como el que hoy nos duele a todos los argentinos", advirtió el gremio en el texto firmado por el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor.

Después del ataque mortal, ocurrido en la estación Retiro, la UTA había dicho: "Desde hace tiempo venimos reclamando a la empresa EMOVA -la concesionaria del servicio- y al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se fortalezca el esquema de seguridad en el subte y se disponga la presencia de mayor cantidad de efectivos, porque en un escenario de violencia creciente como el actual, todos los días se producen situaciones que pueden derivar en hechos trágicos, como el que hoy nos duele a todos los argentinos".

Crimen de una policía en Retiro: qué se sabe del atacante de la oficial Maribel Salazar

"Reiteramos con firmeza nuestro pedido a las autoridades empresariales y gubernamentales, que son las responsables de la seguridad de pasajeros, a fin de que se implementen medidas urgentes para que tomar el control de la situación y reducir al máximo el riesgo de que vuelvan a producirse episodios de este tipo", agregó el sindicato.

Antes de este anuncio, representantes de los Metrodelegados de la línea C del Subte habían decretado la paralización del servicio por el resto del día tras el asesinato de Maribel Nélida Salazar, quien resultó tras ser gravemente herida por un pasajero que le había robado su arma reglamentaria en la estación Retiro.

De zona sur, madre de dos nenes y "un amor": quién era la policía baleada Maribel Salazar

"Vamos a seguir de paro y no sabes cuánto. La Línea C por el momento, pero estamos hablando con otras líneas para ver si van a acoplar o no. La Línea C no va a circular en todo el día", confirmó un delegado, que en compañía de otros trabajadores del subte afirmó que mantienen un reclamo sostenido "pidiendo seguridad porque esto pasa a diario, muchas veces somos apuñalados, nos pegan y no hay respuesta".

El hecho ocurrió este martes por la mañana en el momento en el que un pasajero del subte se bajó en la estación Retiro y mantuvo una discusión con un empleado de EMOVA (concesionario del Subte de Buenos Aires).

En ese momento fue cuando Salazar, de 36 años, intercedió en la discusión y el hombre que había bajado del subte le sacó el arma reglamentaria a la efectiva policial y comenzó a disparar.

Dos de las balas alcanzaron a la oficial, una en el tórax y otra en el cuello; y otra de las detonaciones impactó en la cintura de un operario del subte. Salazar, finalmente, murió en el Hospital Churruca tras haber sido trasladada en helicóptero desde Retiro.

ds