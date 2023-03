Hubo paro por 48 horas y los docentes están en pie de guerra en Córdoba

El panorama docente en Córdoba está en medio de un serio conflicto, que derivó en 48 horas de paro esta semana y el anuncio de una nueva movilización, en reclamo de mejoras en salarios y jubilaciones impulsados por la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC). La entidad consideró que más del 90% de los trabajadores de la educación provincial adhirió a las medidas de fuerza que se cumplieron este miércoles y jueves, en rechazo a la propuesta de aumento que hizo el gobierno de Juan Schairetti, que apuntaba a una mejora mensual que llegara al 40% en junio.

“Habían ofrecido alguna mejoras mínimas, como pasar el 2% de mayo a marzo o la suba de julio a junio, pero no se avanza en el reclamo central que hacemos los docentes, que es tener un piso salarial de 250 mil pesos, que asegure estar por encima de la línea de pobreza, que se pueda cubrir al menos la canasta básica”, señalaron desde la UEPC.

El reclamo de los maestros cordobeses destaca que "el piso depende de cómo se miden las canastas, y en febrero fue de 170 mil pesos, y como se la mida siempre es más que el piso salarial que tenemos ahora, por eso exigimos que se establezca que ningún salario docente pueda estar debajo de la línea de pobreza".

Este jueves una imponente marcha de miles de docentes marchó por la capital provincial, recorriendo las calles céntricas hasta las inmediaciones del Centro Cívico, pese a las fuertes lluvias que cayeron sobre esa provincia y que en numerosas localidades, especialmente del sur cordobés, provocaron graves problemas.

En la marcha de la UEPC frente a la Legislatura, Zulema Miretti, secretaria general adjunta, afirmó que "la provincia entera sabeo de nuestros reclamos y nuestra lucha, pero el gobierno hace oídos sordos, nos amenaza y nos descuenta los días de paro, y además no hace nada cuando decimos que no podemos trabajar porque las escuelas no están en condiciones”.

Juan Monserrat, titular de la UEPC recalcó "sabemos que es un momento bonito para estar de campaña electoral, pero nosotros no estamos de campaña electoral. Tenemos la convicción de que hay que luchar con la organización, con los compañeros en las escuelas y haciéndonos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos”.

"Siempre se demoran en dar la respuesta, tendríamos clases normales si podríamos anticipar esta disicusion en los últimos días de febrero. El tema jubiltatorio siempre estuvo en la mesa, el 40% también y que se logre para el aguinaldo estuvo en la mesa, fue un proceso largo y tedioso, los representantes del Ejecutivo iban goteando las alternativas", señaló Monserrat.

HB