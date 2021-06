Patricia Bullrich: "Yo nunca dije que se le pidió un retorno a Pfizer"

Patricia Bullrich visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo, en la que se refirió al conflicto que generó con Pfizer por un supuesto pedido de coimas de funcionarios del Frente de Todos. “Lo que dije es que había existido una búsqueda de un desarrollador local y que este es el modelo de matriz de corrupción kirchnerista”, sostuvo.

La presidenta del PRO también se refirió a la negativa de Horacio Rodríguez Larreta a dejarla encabezar la lista de candidatos en la Ciudad. “Puede ser porque está pensando en el 2023, o cree que necesita asegurarse el poder interno ahora, y entonces esperar a construir poder interno en estas elecciones. A mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Pero todavía no hemos discutido. Es muy divertido porque es todo en off. No hay nada on”, reveló Bullrich en el Ciclo de Entrevistas, a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Se va a presentar a la mediación judicial con el Presidente?

—Por supuesto que me voy a presentar, las mediaciones son obligatorias en todos los procesos civiles. Es mi obligación presentarme y también es la obligación del Presidente, porque esto es lo hace como ciudadano y no como presidente de la nación, así que tiene que presentarse. Las mediaciones son mecanismos en los que no puede acordar o sino ir a juicio. Veremos qué es lo que él plantea y yo tendré que responder de acuerdo con su planteo. Si el plantea cómo lo ha dicho, que quiere dinero, bueno, me parece que el honor y el dinero son cosas distintas, pero veremos el planteo del Presidente para ver qué voy a contestar.

—El conflicto con Pfizer se originó por una declaración que usted brindó ante periodistas, en la que dio a entender un supuesto pedido de coimas. ¿Sigue pensando lo mismo?

—Hay una distancia entre lo dicho y lo que se explícita, o lo que queda como resumen de lo dicho, que es algo que hoy nos pasa mucho en la relación entre la política y la prensa. Hoy, el tiempo la noticia es muy corta y la síntesis es muy corta. He leído y releído en varias ocasiones lo que yo dije, y yo nunca dije que se le pidió un retorno a Pfizer. Lo que dije es que había existido una búsqueda de un desarrollador local y que éste es el modelo de matriz de corrupción kirchnerista. Eso fue lo que yo dije. Hubo unas cuantas interrupciones de los periodistas en el medio, con lo cual, la ilación de mis respuestas están contestadas en distintas oportunidades, entonces no queda claro todo el concepto. La no firma de ese contrato es totalmente inconveniente para la Argentina y conociendo ahora la firma de los otros contratos, no queda claro por qué no prosperó. Porque lo que el Presidente hubiera llamado cláusulas leoninas aparece en otros contratos. En todos hay sistemas de embargo, toma de cuentas de dinero, o seguro de caución, porque son contratos de vacunas experimentales. El Presidente dijo que la prueba de la existencia del problema en el caso del Memorando con Irán, era el mismo memorando, yo creo que en el caso de Pfizer es la misma no firma del contrato.

—Pfizer entregó a los países de la región bastante menos vacunas de las que prometió. ¿Por qué es tan importante el acuerdo en Pfizer?

—Si nosotros tomamos aquellas que nos correspondían con precio y tiempo preferencial, por haber participado de la prueba piloto sobre la vacuna, tendríamos en la Argentina 8 millones de vacunas Pfizer que se habrían entregado hace varios meses. Con eso, estaríamos en veinte millones de vacunas de junio, por lo que hubiéramos morigerado de manera muy importante la segunda ola del Covid, hubiéramos llegado a la segunda ola con una cantidad mucho mayor de vacunas de la que llegamos. Así que el daño ha sido muy grande, tanto en cantidad de gente no vacunada, como en haber llegado a la segunda ola totalmente desprotegidos. Además de las consecuencias económicas, educativas y de salud mental qué significan este encierro nuevamente.

—El laboratorio Richmond realizará la producción local de la vacuna Sputnik. ¿Usted cree que ese acuerdo prosperó por la relación que tiene Cristina Fernández de Kirchner con la exsenadora María Laura Leguizamón, esposa del dueño de Richmond?

—No lo puedo asegurar. En general, cuando hay convenio país-país y uno necesita una empresa que genere ese componente local, que es el componente del envase, porque el contenido viene directamente de Rusia, lo que se hace es generar un concurso donde se llama a los laboratorios y se elige entre varios a ver quién lo hace. Lo que se dice acá es que fue una elección en Rusia, pero es raro porque la producción viene en un avión de Aerolíneas Argentinas. Si es privada, ¿quién lo paga? ¿Quién paga el traslado? Hay un crédito del BICE, hay maquinarias. Debería haber habido un sistema de concurso rápido. Una invitación a los distintos laboratorios. Acá el proceso no ha sido así. La explicación que se dio en el Congreso, es que esto fue directamente elegido por Rusia, no en la Argentina. No queda del todo claro, hay puntos ciegos en esta explicación. Pero no quiero acusar a Cristina Fernández de Kirchner ni a María Laura Leguizamón porque no tengo por lo menos la información para hacerlo.

—Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, dijo que iba a haber corte de calles para que vuelvan las clases presenciales en algunos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted qué piensa?

—Estuve hace unos días en San Antonio de Areco y tampoco hay clases. ¿Cómo van los chicos a la escuela en San Antonio de Areco? En bicicleta, caminando, en motito o en auto, porque además ahora no hay transporte público. ¿Cuántas escuelas hay en San Antonio de Areco? Siete, es decir, que es totalmente controlable que puedan tener clases presenciales, pero no tienen clases. A mí me parece que hubo una necesidad política, se dieron cuenta que no les convenía seguir sin clases en el Gran Buenos Aires, porque está cambiando el humor de la gente, por eso ahora lo permitieron. Pero no sé por qué no han dado clases en el resto de los pueblos del interior de la provincia que, efectivamente, tienen un nivel de control mucho más fácil para los intendentes. Así que siento que hay una discriminación hacia el interior de la provincia de Buenos Aires.

—¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta no quiere que usted encabece la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires?

—Todavía no me lo ha dicho. Pero, puede ser que está pensando en el 2023 o cree que necesita asegurarse el poder interno ahora y espera construir poder interno en estas elecciones. A mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Pero, todavía, no hemos discutido. Es muy divertido porque es todo en off. No hay nada on. Estuve con él almorzando y no hablamos de este tema. Es como que hay un lenguaje subliminal que va en off y cuando hablamos en on no discutimos el tema. Necesitamos sentarnos y hablar seriamente de esto. Pero bueno, también es la forma de ser de cada uno, ¿no?

—Agradecemos mucho su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y la invitamos a cerrar el reportaje con un comentario final que usted quiera hacer.

—Tienen un desafío muy grande por la forma en la que ha cambiado el periodismo a una velocidad realmente impresionante. Hoy un periodista escribe una nota y, a la vez que lo va haciendo los hechos suceden. El nivel de reflexión que había antes para escribir una nota hoy no existe porque no es de un día para otro, sino que es en el momento, todo está combinado. La capacidad de chequear la información es poca, la competencia es muy grande. Entonces, bueno, les toca el desafío del periodismo, no solamente con estas novedades de la pandemia, sino con múltiples plataformas que todas son hoy importantes. No hay una plataforma principal. Antes había una plataforma principal. El diario era el que daba la información y todos se subían al diario. La radio se subía al diario, los programas de televisión se subían al diario. Hoy no es así. Hoy todo se cruza con todo. Así que espero que tengan éxito en sus carreras periodísticas y que puedan defender siempre la verdad. Muchos dicen que la verdad no es un concepto, para mí lo es. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, pero nunca ejercí como periodista. Me tocó siempre estar del otro lado del mostrador. Es mi título de grado pero nunca ejercí. Pero tuve la posibilidad de estudiarlo y es realmente apasionante. Así que les deseo lo mejor en sus carreras profesionales.

Por Natalia Gnes, Juan Cruz Soqueira y Sara González Velásquez

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación