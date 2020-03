Personal del Aeropuerto de Ezeiza reclama ser incluido en el protocolo por Coronavirus

por Agustín Jamele

Si hay un lugar donde tomar la mayor cantidad de medidas posibles para evitar el contagio masivo del Coronavirus es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Es cierto que ya se impidió el ingreso de extranjeros y solo pueden entrar argentinos y residentes permanentes pero el personal que trabaja en el Free Shop advierte que antes de eso estuvieron en contacto directo con personas provenientes de países en riesgo y nadie los tiene en cuenta.

“La situación es crítica. Somos aproximadamente 400 personas en Ezeiza que durante los últimos 15 días estuvimos atendiendo gente proveniente de Italia por ejemplo. Personas que caminaron, tosieron y estornudaron cerca de nosotros. Gente que se amontonó en el Free Shop para comprar perfumes o chocolates y que tuvo contacto bastante directo con nosotros”, explicó a PERFIL Aitor Álvarez, delegado de la Asociación del Personal Aeronáutico.

Como no fueron incluidos en el protocolo establecido por el Estado aún deben presentarse a trabajar. “El reclamo es que se nos incluya en algún tipo de protocolo porque no estamos considerados. Tanto el Estado como la empresa deberían tomar las medidas necesarias para cuidar nuestra salud. Realmente estamos preocupados porque el virus tarda en manifestar síntomas y los trabajadores se van de acá a sus casas donde tiene contacto con familiares, amigos, etc. Y luego regresan y continúan en contacto con gente así que es un riesgo diario. Muchos cuando van a sus casas no salen ni tienen contacto con sus allegados por precaución pero al tener que regresar a su puesto de trabajo se vuelven a poner en peligro”, señala Álvarez.

Incluso varios de ellos llamaron en los últimos días al 107 al darse cuenta que tenían síntomas similares a los provocados por el Coronavirus y, según explicaron a PERFIL, la respuesta fue: “ustedes no están incluidos en el protocolo”. Por otro lado el delegado asegura que todo esto fue señalado en una reunión que se llevó a cabo hace seis días. “Estuve presente con un compañero. Había representantes del Ministerio de Transporte, del del Salud, el Presidente de Aerolíneas Argentinas y también estaba Judit Díaz Basan, Médica Infectóloga y Subsecretaría de calidad, regulación y fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación. A todos ellos les hicimos notar esta situación y si bien nos dijeron que atendían el pedido hasta ahora no hicieron nada. No tuvimos respuesta alguna”, aseguró Álvarez.

Coronavirus | Italianos graban mensajes a sus "yo de hace 10 días" antes de la cuarentena

Al pedido que está realizando el personal del Free Shop de Ezeiza se suman los que trabajan en Aeroparque y en el Aeropuerto de Ezeiza. Tanto ellos, como quienes atienden los espacios de comida dentro del aeropuerto, estuvieron expuesto y lo más lógico sería que también hagan la cuarentena. Sin embargo, al no ser incluidos en el protocolo deben presentarse a trabajar y eso genera un serio problema que debe ser resuelto rápidamente.