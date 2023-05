Polémica: un veterano fue echado del estadio de San Juan por llevar ropa de Malvinas

El veterano de Malvinas Héctor Naveda aseguró que fue expulsado del Estadio San Juan del Bicentenario por llevar prendas alusivas a las islas, cuando fue a presenciar un encuentro del Mundial Sub 20 junto a su nieto.

"Me sentí humillado, me dolió por mí y por mi país, pero más aún me dolió por mi nieto, ya que era la primera vez que compartiríamos la experiencia de ir a la cancha juntos", expresó sentirse el veterano tras lo sucedido. Hay que recordar que en Mendoza se taparon las placas de las Islas Malvinas que se encuentran en el tablero para "evitar" consignas políticas. Tras la polémica, finalmente los símbolos fueron destapados.

"Esta situación ha hecho que el país se movilice y se visibilice una situación que lamentablemente ocurre seguido. Una vez más un veterano tuvo que ser humillado para que entraran en razón y se dieran cuenta de que estaban actuando mal. Luego de la repercusión que tuvo mi caso, fui invitado por la organización a presenciar el resto del mundial en la provincia, pero no voy a ir porque de la humillación no se vuelve", aseveró Naveda, quien se mostró firme con su postura.

A su vez, expresó que se sorprendió de recibir llamadas y mensajes de gente que no conocía y que se solidarizaron con su caso: "De forma indirecta, gente de AFA me hizo llegar mensajes de disculpas. Les agradezco el gesto, pero lo hecho, hecho está".

"Soy director técnico de fútbol hace 36 años y por circunstancia de la vida veterano de guerra de Malvinas. Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió en mi provincia. Hoy a la tarde lo invité a mi nievo por primera vez a ir a una cancha. Hay momentos de que tengo la ropa de mi club, he pasado por varios clubes acá, y por momentos me pongo la ropa de Malvinas.

Cuando voy a ingresar al estadio me dicen que no puedo. La Policía muy bien, pero había unos muchachos con unas tarjetitas que eran de FIFA. Me decían que me saque la gorra. Yo no vengo a provocar a nadie, qué culpa tengo yo de ser veterano de Malvinas. Me hicieron sacar por la Policía. Mi enojo y mi vergüenza no fue por mí, fue porque iba con mi nieto"

Tras el escándalo, el gobierno de San Juan, a través de la secretaría de Deportes, intercedió ante la FIFA y los hinchas podrán ingresar al estadio del Bicentenario con imágenes alusivas a las Islas Malvinas.

La aclaración se realizó por parte de las autoridades sanjuaninas en la previa del partido que disputará el seleccionado argentino Sub 20 contra Nueva Zelanda, por la tercera fecha del Mundial que se juega en nuestro país hasta el 11 de junio.

