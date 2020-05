Nueva protesta de taxistas impide la circulación en la zona del Obelisco

Los taxistas vuelven a marchar este jueves 28 de mayo en las inmediaciones del Obelisco porteño en reclamo contra el trabajo del "transporte ilegal" de Uber y Cabify en la Ciudad de Buenos Aires en plena cuarentena.

El nutrido grupo de conductores se reunió desde esta tarde en la Avenida 9 de Julio e impedían la circulación por varios carriles de la extensa avenida, principalmente por la calle Carlos Pellegrini, esquina Corrientes.

Protesta de taxistas en el centro porteño contra el transporte "ilegal"

Las quejas de los taxistas vienen desde que llegaron estas plataformas al país. Sin embargo, ayer un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires determinó que no se puede aplicar como sanción la retención del registro a los conductores de Uber y este volvió a despertar el enojo de los taxistas que ya habían hecho una manifestación este martes.

Ayer, la justicia porteña determinó con sentencia firme, sin que se pueda apelar, que manejar usando la aplicación de Uber no es una falta, que no se puede retener la licencia de conducir de quienes manejan dando este servicio y que no se puede aplicar la Ley anti Uber, sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de CABA dictó dos sentencias que indican que «manejar utilizando la aplicación de Uber no constituye una falta» y también que «no es aplicable la denominada ley anti-Uber”. Además, el tribunal destaca que los conductores manejaban con licencia profesional, al igual que «más de 175.000 socios conductores con licencia profesional que generaron ganancias manejando con la aplicación de Uber en 2019″, indica un comunicado de la empresa.

Por otro lado, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la ciudad resolvió que «la retención de la licencia a un conductor en un control de tránsito viola el procedimiento establecido por el Código de Tránsito».

Nuevos fallos judiciales avalan a Uber en la Ciudad

El Juzgado N° 28 falló a favor de dos personas acusadas de «transportar pasajeros sin habilitación” usando la aplicación de Uber y determinó que la actividad que desarrollaban no es una falta de acuerdo al Código de la Ciudad, y que para serlo “la conducta prohibida debe estar perfectamente determinada” por el Código «lo que no es así», destaca Uber en un comunicado.

