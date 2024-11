Pymes: fuerte aumento de exportaciones en 2024, aunque con leve baja del precio por tonelada

En los 10 primeros meses de 2024, las exportaciones de las empresas Pymes crecieron 30% en volumen y 21,8% en dólares, recaudando US$ 8.367 millones. Esa cifra representa el 12,4% del total exportado por la Argentina en el período enero – octubre 2024.

Según el detalle presentado como es habitual por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)., el volumen exportado por las Pymes hasta el último día de octubre llegó a 7,2 millones de toneladas, lo que representa 30% más que los primeros 10 meses de 2023. Ese importante aumento en volumen es un incremento real en las exportaciones totales Pymes, y el único número que no quedó en verde del informe difundido por la central empresaria fue el del precio promedio por tonelada, que descendió 6,3% respecto al año pasado, y en en 2024 fue de US$ 1.161.

De las 7.264 empresas que según CAME exportaron en los 10 primeros meses del año, 5.310 son Pymes; lo que representa que el 73,1% de los operadores con ventas al exterior es Pyme.

Asimismo, el Monitor de Exportación Pyme (MEP) precisó al segmentar el análisis,que en los primeros 10 meses de este año 4 de los 16 sectores analizados presentaron caídas, siendo el ramo de Tabaco y derivados el de mayor declive (-35,3%).



Por otra parte, CAME reveló que el rubro con mayor progreso en dólares fue el de manufacturas diversas (+1.411,7%), mientras que en toneladas, el mayor aumento se dio en el de petróleo y combustibles (+206,9%). En tanto que la mayor retracción se dio también en Tabaco y derivados (-33,2%).

El principal sector exportado por las pymes del país fue Alimentos sin procesar, representando el 50,1% del total. Al respecto, desde CAME indicaron que "aunque este crecimiento en volumen es un dato alentador, se infiere una reducción en el valor agregado de las exportaciones, ya que elaborar o industrializar localmente los productos permite captar más valor dentro de la cadena".

El segundo rubro con más salida fue justamente Alimentos procesados (20,5%), seguido de Químicos (9,2%).

Al mismo tiempo, puntualizaron desde CAME que "si se desagregan los complejos exportadores pymes en sus posiciones arancelarias que los componen, se observa que el principal producto exportado son peras frescas en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg (0808.30.00.920Y), representando el 2,7% del total exportado por las pymes, seguido por calamares, camarones, soja y maní, todos estos productos sin procesar ni industrializar".

El 33,1% (US$2.768,4 millones) de las exportaciones de las pymes argentinas tuvieron como principal destino Sudamérica, destacándose Brasil y Chile como principales socios (US$1.752 millones). El segundo continente en relevancia para las pequeñas y medianas empresas locales es Europa (24,2%), donde Países Bajos, España e Italia son los principales socios comerciales (US$931,1 millones).

En este aspecto, el relevamiento aportó que de los más de 198 posibles destinos de exportación para las pymes argentinas, 20 países concentran más del 79% de las operaciones (US$6.610,9 millones).

NA/HB