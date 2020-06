Realizarán un "aplauso digital" en apoyo al dirigente socialista Hermes Binner

Desde diciembre de 2019, Hermes Binner, exgobernador de Santa Fe, ex candidato a la presidencia y referente histórico del Partido Socialista, se encuentra internado en una residencia geriátrica en la localidad de Casilda por un delicado problema de salud. Según los medios locales, Binner padece un avanzado cuadro de Alzheimer con una complicación renal y requiere una atención permanente. Por eso, este viernes 5 de junoi a las 20 horas se realizará un “aplauso digital” en apoyo a Binner y para conmemorar su cumpleaños 77.

“El 5 de junio cumple años un grande de nuestro partido: el compañero Hermes Binner. Para celebrarlo, el viernes a las 20 horas hacemos un aplauso digital en todo el país. Sumate con el hashtag #GraciasBinner”, anunció el Partido Socialista durante esta semana mediante las redes sociales. El exintendente de Rosario, entre 1995 y 2003, está internado en el geriátrico Los Naranjos, por los problemas de salud que cada día se agravan. “Hoy está ahí, no nos reconoce y me pone muy triste”, manifestó el ex ministro de Salud santafesino, Miguel Ángel Cappiello.

“Es el hombre que diseñó el sistema de salud pública que es orgullo de Rosario y que hoy es clave para los buenos resultados epidemiológicos en el marco de la pandemia del coronavirus”, agregó Cappiello. Además, recordó que Binner, quien también es médico, “pensaba un sistema de salud en el que todos tuviéramos las mismas posibilidades y el mismo acceso” a la atención médica.

Entre otros colegas de la política que se sumaron a la convocatoria para el cumpleaños y aplauso digital a Binner, se encuentra el actual presidente de la Cámara de Diputados provincial y exgobernador santafesino, Miguel Lifschitz. “Fue el primer gobernador socialista del país y el que inició la transformación de Santa Fe. Gracias Binner por cada hospital, escuela y obra. Hoy más que nunca tu legado se hace enorme. Feliz Cumpleaños, compañero”, escribió hoy en sus redes sociales Lifschitz.

Por último, el presidente del Movimiento Libres del Sur, Humberto Tumini, se sumó a los saludos a Binner. “Es un ejemplo de gobernante y de dirigente político”, manifestó.

SC CP