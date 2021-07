Adiós íntimo a Carlos Reutemann y dos días de duelo oficial en Santa Fe

La familia y amigos del senador y ex gobernador santafesino Carlos Reutemann comenzaron a despedirlo este miécoles en una ceremonia "íntima" y "sencilla" a la espera de que sus restos sean inhumados en el Cementerio Lar de Paz.

El sobrino del "Lole", Federico Reutemann, informó que a pedido de su núcleo más íntimo, el último adiós del velatorio, que comenzó este miércoles a las 16:00, iba a ser "lo más sencillo posible en un entorno familiar". Por su parte, la esposa e hijas pidieron que no se envíen arreglos florales a la casa de sepelios Serca y que, en todo caso, se realicen donaciones a instituciones.

De esta forma, se desestimó un velatorio multitudinario para que el público en general pueda dar un último adiós al político y ex piloto de Fórmula 1. El también diputado provincial de Santa Fe detalló en declaraciones a un canal de noticias que no iba a haber ninguna ceremonia religiosa "porque con todo esto no se puede y las hijas quieren que sea lo más rápido posible".

Quién es quién en el clan Reutemann

"El gobernador siempre se puso a disposición, ha hablado conmigo, la verdad que (Omar) Perotti es una persona que fue intendente a los 30 años, cuando (Carlos Reutemann) fue por primera vez gobernador, le tenía un gran afecto. Pero es lo que han decidido las chicas", agregó Federico Reutemann.

En tanto, el entierro del dos veces gobernador se realizará este jueves desde las 10:00 en el Lar De Paz Cementerio Jardín de Santa Fe, ubicado en la Ruta Provincial Nº 2, kilómetro 12,5.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, decretó este miércoles dos días de duelo en esa provincia por la muerte de Reutemann. Esto significa que durante las próximas 48 horas del luto, las banderas que flamean en los mástiles de Santa Fe permanecerán a media asta, en señal de respeto al fallecimiento del dos veces gobernador esa provincia.

mf / ds