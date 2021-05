Quién es quién en el clan Reutemann

Carlos Alberto Reutemann nació en Santa Fe el 12 de abril de 1942, hijo de Enrique Reutemann y Flora Molina.

Se casó con María Noemí Claudia "Mimicha" Bobbio Orellano, su mujer durante años con la que tuvo dos hijas, Cora y Mariana, que vivieron por años en Mónaco junto a su madre luego de la separación de la pareja. Allá por 2010 Mimicha volvió a la escena pública publicando en su blog, lanzando comunicados con carácter "urgente" en donde amenazaba con revelar secretos que desatarían tempestades. Nunca sucedió. “Directamente desde Europa hago saber al senador y a sus seguidores, en honor a la Verdad, a la cual defiendo como virtud primordial del SER, no aceptar más este juego inadmisible y solapado en el cual me veo envuelta. Si esto no finaliza, me encargaré de contar la Verdad –repite el énfasis con la mayúscula- la cual por pudor y respeto, he sabido callar”, disparó desde Mónaco.

Carlos Reutemann con su hija menor, Mariana.

Cora es fotógrafa, viajó siempre por el mundo hasta que se estableción en argentina junto a su pareja, Fernando Diez, hijo mayor de la modelo Evelyn Scheild. Tienen un hijo llamado Santiago Bautista. Cora había estado casada con un italiano llamado Patrizio Di Guevara Fabbri pero la relación no prosperó. A la boda, realizada en Cap Ferrat, asistieron tanto Mimicha como el exsenador que posaron juntos a pesar de sus diferencias.

Cora Reutemann y Fernando Diez

Mariana, la hija menor, se define como una "apasionada de la política internacional" pero no se le conoce profesión. También vivió con su madre por muchos años en Francia donde aprendió varios idiomas. Una de sus pocas apariciones públicas fue en Italia, para correr las Mil Millas de Italia, invitada por Ferrari, escudería que su padre representó en 1977. Dice llevar el automovilismo en la sangre al igual que su hermana Cora.

Luego de muchos años de soledad, se casó en 2006 con Verónica Ghio, quien fuera su asistente y una de las más entusiastas al momento de lanzarlo como candidato presidencial, idea que no prosperó. Ghío tenía un cargo de asesora en el Senado, así como su hija Cora y su yerno Fernando Diez.

Ian Reutemann, el que continúa el legado automovilístico

Ian es bisnieto de un primo hermano de Lole Reutemann, tiene 18 años y corre en TC Pista para la marca Dodge. Nació en Humboldt, Santa Fe. “Estuve en Alemania unos seis meses. A 80 kilómetros de Fráncfort. Compitiendo en karting. Hice seis carreras de karting en Europa y me sirvieron mucho también como aprendizaje y como forma de manejo para todo lo que viene acá en Argentina”, dijo en una nota a Mirador Provincial. Mientras tanto, este año, en el torneo local, pelea por lograr una buena posición.