Ian, el sobrino nieto de Carlos Reutemann que sigue sus pasos en el automovilismo

Más allá de su rol en la política argentina, Carlos Reutemann será recordado como uno de los grandes corredores del país. Y su apellido seguirá en las pistas de las principales categorías nacionales ya que Ian, su sobrino nieto, continúa con el legado del Lole.

Ian Reutemann tiene apenas 18 años pero hace tiempo se destaca en el automovilismo argentino. Nacido en Humboldt, Santa Fe, a los 15 años se convirtió en la persona más joven en ganar una serie nacional en una competencia profesional.

Ian Reutemann.

“No siento un peso extra por mi apellido y la historia que tiene dentro del automovilismo”, aseguró Ian Reutemann a PERFIL en una entrevista que dio al conseguir ese logro. Y agregó en ese momento: “El Lole siempre me pregunta por las carreras pero no le gusta opinar mucho así que no le pido consejos”.

Ahora, con 18 años Ian corre en el TC Pista y tiene el objetivo de ascender para correr en el TC, la categoría más popular y emblemática de Argentina. “Hago mi camino, aunque sé que el apellido Reutemann influye. Hoy el sueño es llegar al TC”, dijo en una entrevista con el medio Solo TC.

Con Ian Reutemann regresa un apellido de peso al automovilismo

Si bien es joven, el sobrino nieto de Reutemann tiene mucha experiencia como corredor. “Arranqué con cinco años a girar en karting y desde ahí nunca paré. Ya llevo diez años en esto. Por suerte cuento con el apoyo de mi familia, y ellos están muy contentos”, comentó a PERFIL en la entrevista.

Carlos Reutemann.

El fallecimiento de Carlos Reutemann

Carlos Reutemann falleció a los 79 años luego de atravesar varias semanas con complicaciones relacionadas a su salud. El ex gobernador de Santa Fe y corredor de Fórmula 1, se encontraba en el Sanatorio Santa Fe y padecía “anemia, hipoalbuminemia, infección e inestabilidad hemodinámica” según contaron los médicos de la institución.

Carlos Reutemann

En el mayo, Reutemann fue internado y desde entonces sus familiares se encargaron de comunicar a los medios que el estado de salud del político era delicado. Si bien presentó algunas mejoras a principios de julio, un sangrado digestivo agravó su cuadro y finalmente terminó falleciendo al mediodía.

CP