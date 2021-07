De Macri a Cristina, el mundo de la política y el deporte despide a Reutemann

Tras meses de luchar contra una afección digestiva, el ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann murió este miércoles en un sanatorio de la capital provincial a los 79 años. De Macri a Cristina, el mundo de la política y el deporte despide al ex piloto de Fórmula 1, cuya muerte generó repercusión no solo en Argentina sino en gran parte del mundo.

“Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve”, publicó su hija Cora en Twitter dando a conocer la triste noticia.

Este miércoles los políticos saltaron la grieta y se unieron en una expresión de condolencias hacia la familia del ex gobernador de Santa Fe que inundó las redes sociales. "Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann", dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, Mauricio Macri manifestó "mucha tristeza por la muerte de Lole" y agregó que fue su "ídolo como corredor".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, expresó "un dolor muy grande" por la partida de Lole, a quien consideró un "gran campeón de la vida, como deportista y como persona".

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, expresó su "pesar por el fallecimiento del senador y exgobernador Carlos Reutemann, destacado deportista y dirigente santafecino", mientras que el interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández lo recordó como "un gran tipo". "Que Dios te bendiga Carlos", publicó en la red social del pajarito.

A las muestras de condolencias se sumaron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el canciller Felipe Solá y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

"En mi infancia disfruté de sus carreras, festeje sus victorias y sufrí su subcampeonato, la política siempre nos encontró compartiendo el mismo partido pero enfrentados en posiciones distintas QEPD Lole Reuteman", publicó Juan Abal Medina junto a una foto del ex piloto de Formula 1.

Los gobernadores Omar Perotti de Santa Fe, Gustavo Sáenz de Salta y Juan Manzur de Tucumán también se sumaron a las muestras de afecto hacia la familia Reutemann. "La historia también lo recordará como uno de los ídolos populares del deporte nacional", dijo Manzur en su cuenta de Twitter.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, transmitió "una tristeza enorme" por el fallecimiento de Carlos Reutemann, mientras que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó: “Nos dejó un grande del deporte y de la política argentina. Carlos Alberto Reutemann fue un dirigente honesto y un gran gobernador. Un abrazo para su familia y sus seres queridos en este difícil momento”.

El ex senador y titular de Peronismo Federal, Miguel Pichetto, dijo que "con dolor" despedía a Reutemann, a quien calificó de "gran persona, excelente profesional y mejor amigo", al tiempo que recordó que se trató de "una figura internacional de prestigio, que representó la identidad de la Argentina y de su querida Santa Fe".

El mundo del deporte también está de luto

A las muestras de afecto y condolencias se sumaron personalidades y periodistas destacados del mundo del deporte. La Asociación Corredores Turismo Carretera publicó un comunicado donde lamentaron "profundamente" la muerte de Reutemann. "Fue un referente en el deporte argentino en general y en el automovilismo deportivo en particular; brilló en muchos rincones del mundo y siempre lució la bandera celeste y blanca en lo más alto", señalaron desde la entidad.

Por su parte, el piloto chileno Eliseo Salazar mostró su pesar ante la noticia, mientras que el periodista y relator de Fórmula 1, Fernando Torello dijo "Qué dolor!! Mis respetos para vos, para Mariana y toda la familia. QEPD Y el mejor recuerdo para un grande de la vida".

Triste noticia A los 79 años falleció Carlos Reutemann, el talentoso piloto argentino de Fórmula 1, que ganó 12 Grand Prix manejando para Ferrari, Brabham y Williams.En la foto, en esa escudería adelante nuestro con el Ensign en la Formula 1, en 1981.Un caballero y eximio volante pic.twitter.com/cZAhp8uoPQ — Eliseo Salazar (@eliseosalazar) July 7, 2021

Carlos Reutemann falleció este miércoles en el sanatorio Santa Fe de la capital provincial por complicaciones derivadas de un cáncer de hígado del que había sido operado en Nueva York en 2017. A principios de mayo había sufrido un sangrado digestivo por el que tuvo que ser internado. Aunque recibió el alta, el 21 de junio ingresó en terapia intensiva tras padecer "anemia, hipoalbuminemia, infección e inestabilidad hemodinámica". Además, había dado positivo de coronavirus.

Desde 1991, Reutemann se dedicó a la política, fue dos veces gobernador de Santa Fe y actualmente cumplía su cuarto mandato como senador nacional. Anteriormente había brillado como piloto en la Fórmula 1 logrando el subcampeonato mundial en 1981.

cd / ds