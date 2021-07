Patricia Bullrich: "No creo en la violencia como forma de acción política"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se pronunció el martes 7 de julio respecto de sus vivencias mientras operaba como militante montonero durante la década del '70 y admitió no creer en "la violencia como forma de acción política".

"No creo en la violencia como forma de acción política, en la imposición de un gobierno", dijo Bullrich en Ver y Rever (Todo Noticias). Volviendo a poner el foco en su militancia, resaltó: "No sé armar bombas. Quizás armé una molotov pero no me acuerdo".

"De los 70' y la militancia siento que hay algo que me une en mi vida, que es la pasión por cambiar la Argentina, pero hay prácticas que yo de joven pensé que eran las que cambiaban el mundo que no las haría nunca más y no se las recomendaría a nadie", puntualizó.

Patricia, la montonera

"Si vos ganás con violencia, después la usás durante todo el régimen. Es lo que pasa en Cuba", resalto la presidenta del PRO para luego, bajo la misma línea, destacar que "no haber ganado el poder por la fuerza ha sido positivo para la Argentina".

En referencia a la dictadura en el país, dijo: "cuando eso sucedió, por parte de un sector de las Fuerzas Armadas, fue algo muy negativo. Está claro que esas prácticas hay que erradicarlas totalmente de la historia de Argentina y del mundo".

En los últimos tramos de la entrevista, Bullrich cambió radicalmente el foco de la discusión y habló sobre la noción de propiedad privada del gobierno de Alberto Fernández: "El gobierno debe indemnizarlos si quieren vender y si no, poner otras tierras".

JFG