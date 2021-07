Patricia Bullrich habló del escrache a Ginés González García: "Le ha hecho un daño enorme a la Argentina"

Patricia Bullrich se refirió a la polémica por el regreso al país del ex ministro de Salud, Ginés González García, se trató de un favor "a costa de la vacuna de muchos argentinos", y dijo que el exfuncionario "le ha hecho un daño enorme a la Argentina" Además, habló sobre la quiebra del Correo Argentino S.A y expresó su deseo de ser candidata presidencial en 2023.

“Creo que le están devolviendo los favores que él hizo a costa de la vacuna de muchos argentinos”, expresó Patricia Bullrich en la noche de este lunes 5 de julio entrevistada por Alfredo Leuco en LN+.

La presidenta del PRO volvió a endurecer su posición contra González García, a quien antes había acusado de pedir "retornos" para que la vacuna de Pfizer ingrese a Argentina. En este caso, criticó al ex funcionario por su regreso desde España, mientras la discusión por los varados en el exterior y el cupo de ingreso a 600 personas continúa instalado.

“Es un sistema de favoritismos, de favores, donde el ciudadano queda abajo y el funcionario tiene los privilegios”, argumentó Patricia Bullrich, que hace algunos días se bajó de la pelea en la Ciudad de Buenos Aires para competir contra María Eugenia Vidal.

Para la referente de Juntos por el Cambio, y más allá de que González García dejó la función pública, todavía continúa aprovechandose “del mismo privilegio que utilizó con el vacunatorio VIP”.

“Que un funcionario no haga lo mismo que un ciudadano ya me parece muy mal. ¿El funcionario no trae la variante Delta?”, se preguntó Bullrich, en referencia al demorado regreso de argentinos desde el exterior por las restricciones ante la segunda ola de Covid-19.

En ese marco, al día de hoy se presentaron ante la justicia nueve hábeas corpus para permitir el regreso de personas, entre ellos un pedido de los diputados opositores Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

Patricia Bullrich: “No se hisopa o lo hizo en un lugar privado, por miedo a que la gente le diga algo”

Luego del regreso de González García al país, donde fue interpelado por dos pasajeros en el avión de Air Europa, desde el entorno del ex funcionario sanitario aseguraron a PERFIL que "cumplió con todos los protocolos", en referencia a que se hisopó una vez que desembarcó en el país.

En ese marco, Patricia Bullrich mencionó que “Si yo quiero ir a España no puedo porque tengo la Sputnik” y luego agregó que “No se hisopa o lo hizo en un lugar privado, por miedo a que la gente le diga algo”.

Sin bajar el tono, la ex ministra de Seguridad subió la apuesta y expresó que tal vez “estén vacunados con una vacuna que desconocemos, quizás la que no quieren traer a la Argentina”, en referencia a González García.

La presidenta del PRO habló sobre los delitos de "tráfico de vacunas" y "tráfico de influencias", y agregó que González García “le ha hecho un daño enorme a la Argentina con todo su proceso oscuro de contratación de vacunas y de no contratación de vacunas”.

Respecto a la diatriba por las vacunas, Bullrich sostuvo que “El fiscal Marijuan está pidiendo la llamada a declarar a varios funcionarios, entre los cuales está González García. Así que hay algo que está en marcha, veremos a dónde llega. Esperemos que al fondo”.

La quiebra del Correo Argentino

“El kirchnerismo logró lo que siempre quiso: perjudicar a la familia Macri. Y lo hace sin medir los costos de una acción que no tiene sustento jurídico”, sostuvo la referente de Juntos por el Cambio sobre la quiebra del Correo Argentino S.A que decretó la Justicia.

En ese marco, apoyó al ex presidente Mauricio Macri al igual que otros referentes opositores como Horacio Rodríguez Larreta, que apoyaron la carta del ex jefe de estado donde denunciaba persecución y venganza por parte del oficialismo.

“En cualquier intento de acuerdo en la Justicia Comercial, siempre se privilegia el acuerdo a la quiebra. El acuerdo era por el pago del 100%, y no firmar un acuerdo cuando el pago es por el 100% es porque hay atrás un Kapricho, con ‘k’. Eso no solamente le hace daño a la familia de Macri, sino a la Argentina y su credibilidad, ¿qué empresario va a venir a invertir a la Argentina si el día de mañana tiene un concurso de acreedores, le quieren pagar a todos y dicen ‘no, lo mandamos a la quiebra’?", argumento Bullrich.

Renuncia a su candidatura en CABA

Sobre su renunciamiento a competir en una interna en la Ciudad de Buenos Aires contra María Eugenia Vidal, Bullrich expresó que no abandona la lucha y que se trató de “generar el ejemplo”.

“Quiero generar la épica de una transformación y de que la Argentina no tiene como única posibilidad salir por Ezeiza; quiero que luchemos con el campo; y que sigamos trabajando para que la Justicia no sea la que hoy condenó injustamente a la quiebra a Mauricio Macri. Hoy quebraron la Justicia Comercial”, sostuvo.

Además, se posicionó como candidata para las presidenciales de 2023. “Hoy me llamaron de todo el país y me dijeron que por suerte no me quedo solo en la ciudad", confesó.

GI/FF