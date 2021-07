La ex diputada Alejandra Vucasovich será la reemplazante de Reutemann en el Senado

La ex diputada provincial del PRO de Santa Fe Alejandra Vucasovich será la reemplazante en el Senado del fallecido Carlos Reutemann y ocupará la banca hasta finales de este año, ya que la provincia es uno de los ocho distritos que renueva sus lugares en la Cámara alta.

"Te voy a extrañar mucho Amigo! Agradezco a la vida haber compartido más de 30 años cerca tuyo, en las buenas y en las malas! Hasta siempre CARLOS", fue el mensaje que dejó Vucasovich en las redes sociales, en simultáneo a decenas de mensajes de dirigentes políticos y deportivos que repasaron la trayectoria de Reutemann tanto en la política como en el automovilismo.

De acuerdo al reglamento del Senado, la referente podría jurar en la próxima sesión que se concretaría en la próxima semana aunque todavía resta conocer si la dirigente se sumará al bloque del PRO, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, o si optará por mantenerse en un monobloque como lo venía haciendo hasta ahora Reutemann.

En el Congreso estiman que la ex legisladora optará por la primera opción pero la decisión final seguramente estará vinculada con la estrategia electoral opositora para Santa Fe en las PASO.

Más allá de integrar un bloque aparte, Reutemann votaba en línea al interbloque de Juntos por el Cambio y formaba parte del grupo de los 29 senadores opositores que hicieron frente a gran parte de las embestidas políticas del oficialismo

El ex gobernador de Santa Fe había llegado al Senado en 2003 y su última renovación fue en 2015, precisamente cuando alcanzó un lugar por la minoría, lo que dejó afuera a su compañera de boleta Vucasovich.

La futura reemplazante del senador admitió en declaraciones a Radio 2 de Santa Fe que "lamentablemente era esperada" la muerte de Reutemann, que venía arrastrando problemas de salud desde hace varios meses. Precisamente, la dirigente comentó que en marzo pasado le mandó un mensaje que hoy interpreta como una "despedida".

"Lo veníamos madurando. Se cuidaba muchísimo. Esto de la pandemia lo perjudicó en los controles que venía haciéndose periódicamente", lamentó Vucasovich, quien reveló que "hablábamos día por medio, comentarios políticos de lo que iba pasando a diario. Estaba muy atento. Tengo un mensaje, cuando ya estaba con este problema, que ahora analizándolo, era de despedida. Fue a finales de marzo".

En el marco de esas conversaciones informales que mantenían ambos referentes, Vucasovich recordó que en una oportunidad le insistió para que renueve su banca en el Senado pero que el ex corredor le decía que "no podìa cumplir ni con lo que tenìa que hacer, 'no me da el fìsico'", admitìa "Lole".

También detalló que "lo último que charlamos fue el cambio de ministro de Seguridad. Me decía que (Jorge) Lagna era buena persona. Yo al Lole lo conozco desde 1985 y nos veíamos periódicamente. Es el mejor dirigente que conocí. Era honesto, respetuoso", subrayó.

Vucasovich indicó que al ex gobernador "lo quebró el tema de las inundaciones. El país estaba estallado. Fue un gobernador que se cargó la provincia al hombro. No emitió monedas truchas. Usaron políticamente (las inundaciones) para destruirlo. La gente que lo conoce lo sabe".

