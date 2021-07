Beatriz Sarlo habló sobre Mauricio Macri y sostuvo que llegó a la Casa Rosada con un discurso de felicidad y "dejó 40% de pobreza". Además, la escritora e intelectual se refirió a la decisión de la referente de la oposición, Patricia Bullrich, de bajarse de la candidatura en la Ciudad de Buenos Aires porque "vio que eso podía crearle más enemigos dentro del PRO”. También agregó que Cristina Fernández de Kirchner está trabajando en construir un "linaje" con Máximo Kirchner.

En referencia a la política actual, Beatriz Sarlo analizó que el discurso de los representantes busca la arena televisiva para expresarse. Allí recordó lo que sucedió con el ex presidente, Mauricio Macri. “Dijo: ‘vengo a ser la felicidad de los argentinos’, y dejó al 40% en la pobreza”, criticó este martes 6 de julio en diálogo con LN+.

Consultada sobre el rol del asesor comunicativo macrista, Jaime Durán Barba, la ensayista cargó la responsabilidad sobre el ex jefe de estado. ”Yo no voy a decir que los asesores de discurso son culpables de lo que dicen los políticos que abren la boca. Si no son lo suficientemente inteligentes como para evaluar los discursos que reciben de sus asesores, que no se postulen a presidentes, ni siquiera a diputados o senadores”, expresó la columnista del Diario PERFIL.

La decisión de Patricia Bullrich

Beatriz Sarlo también analizó la decisión de Patricia Bullrich de retirar su precandidatura en la Ciudad de Buenos Aires para evitar competir con la lista de María Eugenia Vidal. “Han hecho algún acuerdo a futuro. Bullrich creyó que ser candidata a diputada en esta vuelta podía favorecer sus planes electorales presidenciales, pero vio que eso podía crearle más enemigos dentro del PRO”, opinó.

De acuerdo al análisis de la ensayista, la postura de Bullrich sirvió para unificarse con el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de cara a las presidenciales del 2023. “Se piensa, como tantos argentinos, presidenta de la república”, sostuvo. Además, ante la pregunta de si todos quieren ser jefes de estado, expresó que "parece que no leyeran la historia argentina y lo mal que les fue a los recién llegados”.

Sobre el leit motiv que mueve a los políticos y políticas a convertirse en presidentes, Beatriz Sarlo argumentó que se trata de una "ambición de constitución". "Autoconstituirse como el sujeto o el ciudadano más importante de un espacio histórico”, analizó.

Cristina, Manes y Randazzo

Consultada sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, la ensayista analizó tres puntos de su posición política. En ese contexto, sostuvo que “la figura de una mujer es un activo”, destacó su "notable" oratoria, la cual es adecuada a sus fines políticos. “Es una política inteligente para sus fines, que es centralizar el poder allí donde resida”, añadió.

Luego, Beatriz Sarlo expresó que la ex mandataria "está trabajando en la construcción de un linaje, que tiene el nombre de Máximo” y adelantó que desde su punto de vista, el presidente Alberto Fernández "no reelige”.

Respecto a las postulaciones tanto del ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, como del neurólogo Facundo Manes, Sarlo dejó algunas definiciones. Sobre el candidato peronista, habló de regreso y analizó que “Se había borrado de la política una vez que tuvo que renunciar a sus ambiciones presidenciales”.

Por último, sobre la figura de la Unión Cívica Radical, expresó la importancia que tiene para el académico su primera postulación en la arena política, pero aclaró que no le gusta que figuras que vienen "de afuera" de este campo se incorporen a participar.

