Escándalo en la familia Reutemann: Las hijas del Lole acusan a la esposa del senador por no poder verlo

Escándalo total en el seno de la familia de Carlos Alberto Reutemann. Tras la operación del senador nacional santafesino y la recuperación en un sanatorio de Rosario, Cora, una de sus hijas publicó tuits en los que acusa a Verónica Ghio, actual pareja del Lole, de no darles señales de su papá a ella y a su hermana.



Según Cora, Verónica les bloqueó el celular a ella y a su hermana Mariana y que no les da noticias. "Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí", sorprendió. Y luego sentenció: "Espero noticias cuanto antes y de no ser así iniciaré acciones penales".

Este jueves, ante la repercusión de su pedido de auxilio, volvió a publicar un mensaje. "Siempre la traté con respeto a Verónica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud. La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo . Aún sin noticias"



Días atrás, y antes de que estallara el escándalo, Cora había hablado con la revista Hola! sobre el reencuentro con su padre durante la internación: "Fue muy impactante. Con Mariana esperamos una semana allá para hisoparnos y poder verlo. Fue una eternidad, pero al menos estábamos cerca. Una vez que tuvimos el resultado negativo, lo veíamos en la sala de espera, cuando él salía de terapia para hacerse estudios", remarcó.

"Fue un shock. No está bueno ver a tu papá en esa situación después de tanto tiempo, pero a su vez yo sabía que algo así podía pasar. La pandemia nos puso a todos un poco en alerta. A mí se me murieron un montón de personas queridas o conocidas este año y el año pasado y no sólo por Covid. Hay mucha gente que se deprimió", agregó.