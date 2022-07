Santi Maratea pensó en una candidatura presidencial: "Son muchos los que me lo proponen"

El influencer Santiago Maratea brindó este martes 12 de julio una extensa entrevista a Luis Novaresio en la que habló de su decepción con la política, particularmente con Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y hasta reveló que pensó en una candidatura presidencial.

En la primera emisión de +Entrevistas por La Nación+, el conductor invitó a Maratea, quien en los últimos años se destacó por sus colectas solidarias. "No tendría un rol en el Estado para que me paguen por eso. No me gusta. No es un país donde los pagos del Estado sean muy transparente. El concepto de ñoqui no existe en todos los países. Para ser ñoqui te tiene que pagar el Estado", expresó sobre sería funcionario.

Sin embargo, dejó abierta la puerta para una candidatura presidencial: "Sobre la presidencia hay una fantasía o mito de que es más fácil de tirar una idea y que esa idea dé frutas. Si eso es verdad. Me divierte".

"Quiero tener una ONG más grande que Google. Solo sería presidente si la presidencia me permitiese que Argentina sea un lugar donde las fundaciones puedan ser más grandes que Google", agregó.

Luego, Maratea le preguntó a Novaresio si lo votaría para presidente y la respuesta del conductor lo sorprendió: "Re". "El tema de ser Presidente lo llevé a mi sesión de terapia. Son muchos los que me proponen serlo. Fue la primera vez que hablamos de laburo. Lo hablé con mi viejo también y se me cagó de risa. Arranca como un chiste y yo lo digo con seriedad porque me pone triste la gente que la pasa mal", expresó el influencer.

"Cristina Kirchner y Macri me decepcionaron"

Santi Maratea también habló de su decepción con los políticos: "Cristina Kirchner me decepcionó, nunca tuve mucha esperanza sobre ella, pero cuando arrancó yo era más chico, ella tenía un discurso bastante integrador y de progreso, tiene mucho que ver conmigo eso".

Sobre si se reuniría con Cristina, dijo: "Intentaría que no pase. Es la vicepresidenta de mi país, si me invita a comer un budín inglés no es una invitación más".

"Con Mauricio Macri tampoco me juntaría, pero como es expresidente le puedo decir que no con más soltura. Macri también me decepcionó. Conozco cosas muy sucias de los dos. Cristina cree que tiene su justificación y Macri cree que tiene otra, pero los resultados son muy parecidos", afirmó.

Asimismo, contó una situación en la que no dijo si era Cristina o Macri, pero sí afirmó que esto pasó con alguno de ellos dos. "Un día en el que Argentina se fue al carajo fuerte. Con un fantasma de un 2001, todo muy picado. En la quinta de Olivos, un evento familiar, de amigos, comer torta, asado, risas, le habían hecho una sorpresa de traer un imitador mientras todos se reían y el país afuera se prendía fuego".

"Ni Macri ni Cristina representan a la Argentina. Nunca voté a ninguno de los dos", concluyó con el tema de la grieta.

Santi Maratea.

En ese sentido, señaló: "Estoy enamorado de la Argentina y no me iría nunca vivir a otro país. No sé si sería feliz en otro país, viajé por muchos lados. Tengo mucha intriga por saber cómo sería una Argentina de primer mundo. Me muero si es como Estados Unidos o Europa, no quiero vivir en esos lados. Igual no sé si pasará algún día".

Por otro lado, también criticó a los movimientos sociales: "Nadie está luchando por el país. La militancia está sobrevalorada en la Argentina. Muchos militan simplemente para ser famosos. Todos le quieren robar la voz a los que tienen que tener la voz. No es que todos laburan de cortar calles, pero no paro de enterarme de que hay mucha gente que sí labura de cortar calles".

Maratea: "Mi vieja se suicidó y yo tengo mucho respeto por esa decisión"

"Tuve plata y he estado muy triste, y viceversa", comenzó diciendo el influencer que contó sobre el suicidio de su madre: "Mi vieja se suicidó y yo tengo mucho respeto por esa decisión. Ella lo quería. Estaba muy enojado y pude canalizar ese enojo, avancé. Lo tomé como un ejemplo para no llegar con esa angustia como llegó mi mamá.

Maratea: "El lenguaje inclusivo sirve para romper las pelotas"

"El lenguaje inclusivo sirve para romper las pelotas. Es una receta clave en la evolución. También para demostrarle a la otra persona que está equivocada. Incluye y hace sentir querida a mucha gente", expresó Maratea.

