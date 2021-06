Santiago del Estero: detienen a niño de 14 años por salir a cargar una garrafa durante la restricción horaria

Un chico de 14 años fue detenido por efectivos de la Policía de Santiago del Estero cuando iba en bicicleta a cargar la garrafa familiar, media hora después de que se iniciara el confinamiento estricto dispuesto por el Gobierno nacional.

El hecho puntal se produjo el viernes pasado a las 18.30 en la localidad santiagueña de La Cañada, a 60 kilómetros de la capital provincia, cuando aún estaban vigentes las fuertes restricciones a la circulación. El padre del joven explicó lo sucedido.

En declaraciones a Todo Noticias, "Chicho" Flores precisó que el adolescente tuvo que salir a cargar la garrafa porque "era una emergencia", ya que necesitaban cocinar la merienda y la cena. "No teníamos con qué cocinar", indicó a continuación Flores.

El menor de edad, cuyo nombre se preserva, conducía su bicicleta por el pueblo, de 1.696 habitantes, cuando fue interceptado por varios agentes y un patrullero que hacía sonar las sirenas, según quedó grabado en un video que pronto se viralizó en redes sociales.

"Salí de trabajar, llegue a mi casa y no tenía gas. Mi hijo se va a cargar la garrafa en su bicicleta y viene el patrullero como si persiguiera a un ladrón. Lo llevaron a la seccional 24, le propinan golpes, bofetadas en la nuca y una patada", denunció el padre del chico.

En ese sentido, remarcó que los uniformados "le preguntaban el DNI y él no se acordaba", por lo que "le dijeron 'pajero' y que le iban a refrescar la memoria. Asimismo, remarcó que "lo tuvieron demorado alrededor de dos horas en la seccional".

"De la comisaría me mandaron un mensaje para que vaya a buscarlo. Cuando ingreso a la seccional lo encuentro con la cabeza gacha. Me dijo que le habían pegado e insultado", lamentó. Luego de labrarle un acta, finalmente los dejaron irse a su casa.

Flores radicó una denuncia por maltrato contra un menor en la misma comisaría. Al día siguiente, el hombre pidió permiso en su trabajo y se presentó en la Jefatura Departamental de la ciudad de Fernández para denunciar lo sucedido.

"Me recibió el jefe. Le conté lo sucedido y me dijo que me podía denunciar. Le dije que lo haga", relató para luego concluir: "Fue una emergencia. Aquí en el pueblo hacen carreras clandestinas, amanece gente 'chupando' y no toman medidas".

