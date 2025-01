Seven: Los Pumas maltrataron a los Wallabies (41-5) y son bicampeones en Perth

Reeditando sus mejores tareas, que los habían convertido en uno de los equipos de la especialidad más poderosos del mundo, Los Pumas Seven aplastaron este domingo a los Wallabies australianos en su propia casa, con un marcador de 41-5 en la final que muestra a las claras el nivel de 'paliza' del encuentro.

De esa manera Los Pumas Seven reeditaron el título conseguido en ese bastión australiano en 2024, y por cierto que el domingo no pudo ser mejor si se cuenta que en la semifinal habían 'maltratado' también a España 40-5.

Los PUmas dominaron al equipo local ya desde el arranque, al punto que se fueron al descanso al cabo de un primer tiempo con el resultado 17-0.

Pese al try que hicieron los Wallabies, ese segundo tiempo fue una clínica de rugby de Los Pumas, que a base de tries convirtieron el resultado en goleada hasta llegar a ese aplastante 41-5 definitivo y quedarse con el título.

Eufórico, Santiago Álvarez contó: "Todavía no caigo, este equipo no para de sorprenderme. Todos los mensajes son de orgullo, lo más lindo es eso. Ese es nuestro gran objetivo y me pone contento porque lo estamos haciendo". Además, subrayó: "Teníamos que jugar por nosotros, hacer nuestro sistema y no pensar que era una final. Son sensaciones que me van a quedar de por vida".

En su camino a la final en Perth, Los Pumas superaron la fase de grupos le habían ganado a Australia en la primera fase a Australia (31-26), luego a Sudáfrica (19-17), y caído con Estados Unidos (24-19). Pero en los cuartos de final, vencieron 27-14 a Gran Bretaña, y ya dijimos que en la semifinal aplastaron a España con un tremendo 40-5.

