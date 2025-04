Juan Manuel Truffa sobre el acuerdo con el FMI: “El mercado ya descuenta un ajuste del tipo de cambio”

En medio de una jornada marcada por la caída de los mercados internacionales y una fuerte incertidumbre económica, el economista Juan Manuel Truffa dialogó con Canal E para analizar el impacto que tendría un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina y los mercados.

“La información sobre el FMI hubiera sido mucho más útil si se conocía días antes, no ahora, con el mercado en baja”, afirmó Truffa. Según explicó, la falta de definición en torno al monto y al momento del desembolso inicial del organismo genera desconfianza, aunque aclaró que “es difícil separar qué parte de la caída responde al contexto externo y cuál a la situación local”.

Al ser consultado sobre las especulaciones respecto a un acuerdo por US$ 8.000 millones, el economista remarcó que “Argentina está pidiendo un desembolso más amplio de lo habitual” y que incluso circularon versiones que mencionaban cifras de hasta US$ 15.000 millones. “Eso demuestra que el tema no está resuelto y se está discutiendo en la reunión misma del FMI”, sostuvo.

Respecto al uso del eventual desembolso, Truffa fue categórico: “El problema no es pedir el dinero, sino qué vas a hacer con él”. En ese sentido, advirtió que “si se utiliza para defender un tipo de cambio nominal que el mercado ya no considera sostenible, ahí sí sería una mala decisión”.

Cambios en el régimen cambiario y dudas sobre el destino de los fondos

Truffa reconoció que los inversores descuentan un ajuste del tipo de cambio. “El mercado ya lo está descontando con seguridad”, sostuvo. Y agregó: “Si se modifica el régimen cambiario y te entra dinero, eso puede ser la parte positiva de este descalabro”.

Sobre el rol del Congreso en el tratamiento del acuerdo, explicó que “si los fondos van al Banco Central para recomprar deuda emitida en gobiernos anteriores, no hace falta la aprobación legislativa porque en realidad se está cambiando de acreedor”. Sin embargo, reconoció que la utilización de los fondos sigue siendo un tema de discusión: “La disponibilidad es libre, pero el FMI puede condicionar su uso”.

Finalmente, el economista cuestionó al organismo internacional por su doble estándar: “En el préstamo anterior hubo un mea culpa muy sentido del FMI, pero parece que se olvidaron de lo que escribieron”.