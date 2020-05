Susana Giménez se fue a Uruguay a pesar de que por su edad está en grupo de riesgo

En vuelo privado, Susana Giménez se fue a Uruguay. A los 76 años, la diva forma parte de la gente en grupo de riesgo pero igualmente, según informa Noticias Argentinas, el sábado 23 de mayo se fue de Buenos Aires. Esa misma agencia detalla que Susana abordó un LearJet con patente LV-FVZ de la empresa BairesFly, en el Aeroparque Jorge Newbery.

Y Susana no se fue sola Uruguay sino que viajó con su hermano Patricio Giménez. El vuelo estuvo autorizado el viernes 22 de mayo y se lo consignó como “traslado de 2 (dos) ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay”. Eso le habría permitido a la conductora sortear la negativa de las autoridades uruguayas de descender en el Aeropuerto de Montevideo. Es decir, según consignó Noticias Argentinas, Susana Giménez argumentó que tiene en proceso su trámite su residencia en Uruguay.

Según informó Noticias Argentinas, las autoridades de Uruguay no quería habilitarle el ingreso al país pero Susana Giménez exhibió su tramite de residencia.

La idea de Susana Giménez de estar en su casa de Rincón del Indio, en Punta del Este, no sorprende. Estando en cuarentena, comentó que extrañaba sus perros y que por una diferencia de días, el aislamiento social preventivo que comenzó el 20 de marzo no le tocó hacerlo en esa casa. A diferencia de Argentina, en Uruguay no rige el aislamiento social preventivo con la consecuente falta de restricciones de circulación.

Al cierre de este informe, no se sabe si Susana Giménez y su hermano Patricio también exhibieron a las autoridades pertinentes, algún tipo de estudio médico que registre que no tienen Covid-19. También la empresa BairesFly evitó hacer comentario alguno acerca de este vuelo que trasladó a la actriz a Uruguay.