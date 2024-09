Taylor Friz chocará con el implacable Jannik Sinner en la final del US Open

Dejando atrás una sequía de 18 años sin estadounidenses en la final del US Open, Taylor Fritz avanzó este viernes al choque decisivo del Grand Slam americano, donde se las verá con el italiano, y gran favorito, Jannik Sinner.

Fritz venció en un duelo apasionante al Frances Tiafoe, en tanto que Sinner, el actual número uno del mundo, superó al ascendente británico Jack Draper.

Cuando Tiafoe parecía encaminarse a la victoria, Fritz remontó dos desventajas para imponerse por 4-6, 7-5, 4-6, 6-4 y 6-1. Número 12 del ranking de la ATP, Fritz devolverá al país anfitrión a una final en Nueva York por primera vez desde que el legendario Andy Roddick cayera en 2006 ante Roger Federer. El propio Roddick, presente este viernes en la pista central, fue también el último en alzar el trofeo en 2003 ante el español Juan Carlos Ferrero.

"Esta es la razón por la que hago esto, por la que trabajo tan duro... ¡Estoy en la final del US Open!", celebró Fritz con la voz cortada de la emoción.

El carismático Tiafoe, apoyado en forma entusiasta por los 23 mil aficionados presentes, semifinalista también en 2022, tenía el control cuando cometió dos dobles faltas que le entregaron en bandeja el cuarto set a Fritz.

Eso lo desmoronó, Tiafoe no pudo recuperarse de ese golpe, y además se desplomó físicamente en el set final, por lo que Fritz terminó dominando ese set final con facilidad.

"Él me abrumó un poco al principio y me llegué a asustar un poco", admitió Fritz. "Hice todo lo que pude para mantenerme en el partido. Si no lo hubiera hecho, me arrepentiría por mucho tiempo".

Fritz, hijo de la exjugadora Kathy May, cuartofinalista del US Open en 1978, buscará ahora inscribir su nombre junto a anteriores campeones como Pete Sampras, Andre Agassi, John McEnroe y el propio Roddick, también el último estadounidense en llegar a una final de Grand Slam en el Wimbledon de 2009.

Tiafoe se fue desolado del US Open. (FOTO AFP)

"Esta derrota duele mucho"

"Es muy, muy duro. Muy difícil de tragar. Esto va a doler mucho", reconoció Tiafoe sobre la derrota en la conferencia de prensa. "Pensaba que era el mejor jugador esta noche. En el cuarto set tuve algunos calambres y sentí que mi cuerpo se apagaba", agregó.

"Probablemente tuvo mucho que ver con los nervios. No estaba cansado en absoluto. Ni siquiera era una noche especialmente caliente o húmeda", aseguró Tiafoe, que estuvo alentado por la inmensa mayoría de los 23.000 aficionados de la pista central.

Sinner, implacable

En la semifinal anterior, Jannick Sinner salió airoso de una batalla física frente al británico Jack Draper y avanzó a su ansiada primera final en Nueva York.

El italiano, que se sobrepuso a una esguince de la muñeca izquierda en el segundo set, venció en sets corridos por 7-5, 7-6 (7/3) y 6-2 al prometedor Draper, que también terminó el partido con visibles limitaciones físicas.

Tras el partido, Sinner ya vislumbraba el ambiente en contra que le espera en la final del domingo. "Estamos en Nueva York y jugaré contra un estadounidense, así que el público estará un poco más de su lado, es normal", señaló Sinner, confiado de que su problema de muñeca no sea grave.

"El fisioterapeuta la relajó muy rápido y el dolor se fue yendo, lo que es bueno. Veremos como está mañana cuando se enfríe. Espero que no sea nada preocupante", explicó.

A un paso del triunfo en el Grand Slam que más se le resistía, el italiano ha sabido aislarse de la enorme polémica que le rodea por su doble positivo por clostebol de marzo, del que fue absuelto por considerarse que fue involuntario.

Primer finalista italiano

Sinner, intratable esta temporada en pistas duras (34 victorias y 2 derrotas), es el claro favorito para consagrarse en un torneo del que se descolgaron pronto Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

El viernes el implacable tenis de Sinner fue de menos a más hasta sacar del camino a su buen amigo Draper que, a los 22 años, era el primer británico en estas alturas de Flushing Meadows desde el único triunfo de Andy Murray en 2012.

Después de verse dos sets abajo tras dos horas y 25 minutos de pelea, Draper apenas pudo mantenerse en pie en la última manga después de haber vomitado varias veces sobre la pista.

"No me iba a retirar en las semifinales de un Grand Slam", recalcó el zurdo de Sutton, que atribuyó sus problemas a la fuerte humedad y a la presión a la que somete Sinner a sus rivales.

A sus 23 años, Sinner es la primera raqueta italiana en llegar a una final de Nueva York desde que, en la rama femenina, Flavia Pennetta conquistó el título de 2015 doblegando a su compatriota Roberta Vinci.

AFP/HB