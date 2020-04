por Ernesto Ise

Mario Salerno tiene 59 y unos 250 inquilinos que habitan en los 80 departamentos que tiene Brooklyn. Y ante la crisis económica que está provocando el coronavirus en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, les informó que no les cobrará el alquiler del mes de abril. “Debido a la reciente pandemia del coronavirus Covid19 que nos está afectando a todos, les informo que renuncio al alquiler del mes abril 2020. !Cuidense, ayuden a sus vecino y lávense las manos!!! Gracias, Mario”. Ese fue el cartel que apareció en todos los edificios de Greenpoints y Williamsburg (Brooklyn) donde Mario Salerno es propietario.



La información pasó de una publicación zonal en Greenpoints y ahí al diario nacional New York Times en horas. Hay demoras y sobre todo problemas en el pago de los alquileres de abril por parte de los inquilinos tanto de Brooklyn como de Manhattan y otras áreas céntricas. Y se estimó que en Nueva York un 40 por ciento de los inquilinos no pudieron pagar la renta esta semana.

En ese contexto, era inevitable que Mario Salerno fuera noticia. “Mi preocupación es la salud de todos ", dijo este propietario de 80 departamentos al sitio greenpointers.com . “Les dije a mis inquilinos que sólo se preocupara por cuidarse a los vecinos y que se aseguren de que todos tengan comida en sus mesas”. También dijo que no sabe exactamente cuándo perderá por la presente situación aunque es una cifra con varios ceros. Pero decidió tomar esa iniciativa cuando se le sumaron llamados de los inquilinos avisándole de la imposibilidad de pago de la renta.

Mario Salerno, de 59 años, maneja en Brroklyn el Salerno Auto Body Shop (taller mecánico) y la estación de servicio (gasolina) que su padre abrió en 1959. En la década del 80 comenzó a comprar terrenos en Brooklyn para usar como depósito de los autos que luego ingresaban a reparación tras un choque o accidente. Y una década más tardes, pasó a construís edificios de departamentos en esos terrenos. Según publica el diario New York Times, es dueño de 18 edificios. En las notas que dio hace horas dijo que la venta de combustibles mermó pero que el taller no lo cierra durante la pandemia por que "mucho médicos y personal de la salud seguro van a necesitar en algún momento venir al taller para alguna reparación".