Toma en el Nacional Buenos Aires: “No vamos a negociar que un abusador y un violento sigan en contacto con estudiantes”

El Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires resolvió, mediante una Asamblea Estudiantil, la toma de las instalaciones. Esta medida busca el desplazamiento del Jefe del Departamento de Educación Física de la institución, y de un trabajador no docente, a cargo del mantenimiento del Campo de Deportes. Además, los alumnos piden que se implemente de forma urgente la Ley Micaela dentro de la institución. Al respecto, Victoria Liascovich, titular del Centro de Estudiantes, en diálogo con Radio AM 720 expresó "No vamos a negociar que un abusador sexual de menores y un docente que fue violento dentro del colegio sigan teniendo contacto con estudiantes".

Entre las condiciones para levantar la toma, los alumnos piden la remoción del cargo de Roberto Rodríguez, Jefe del Departamento de Educación Física de la institución, quien fue sumariado y suspendido por 30 días, sin goce de sueldo, por presuntos actos de violencia contra un alumno al que, según expresaron los estudiantes, habría encerrado en la vicerrectoría y amenazado con “bajarle todos los dientes de una piña”. Los alumnos dicen que este hecho se dio “luego de que el estudiante denuncie públicamente (a Rodríguez) por seguir fuentes de pornografía de adolescentes en Twitter”.

Toman el Colegio Nacional de Buenos Aires: denuncian casos de abuso sexual y violencia de género

Por otro lado, exigen el despido o traslado de José Sebastián Báez, un trabajador No docente, que está a cargo del mantenimiento del Campo de Deportes de la institución educativa. Báez tiene una condena de tres años de prisión en suspenso, por abusar sexualmente de una menor de edad, dentro de su hogar.

Liascovich, en diálogo con Cynthia García, explicó que mantendrán una reunión con la rectora, Valeria Bergman, durante el mediodía de hoy, y esperan que sus demandas sean concedidas. De ser así, aseguró que la toma se levantará de manera inmediata.

Van a tomar el CNBA, en principio solo se votó en el turno mañana pero seguro que en el resto sale a favor. En el video, el Rey Páez hablando ante el claustro central

Luego de 3 años tomamos de nuevo el Colegio Nacional Buenos Aires pic.twitter.com/SfA7w7oGxU — Silver 真糸銀 🇺🇦🐍 (@silverbone14) June 22, 2022

La representante de los estudiantes expresó: “Nuestras condiciones son muy claras: que el condenado sea despedido o desplazado a otra dependencia de la UBA donde no tenga contacto con menores, que el docente denunciado no vuelva a tener contacto con estudiantes hasta tanto se jubile, que faltan tan solo dos meses”. Además, expresó: “También pedimos que se implemente la Ley Micaela dentro del colegio, para que haya una formación obligatoria de educación sexual integral para docentes, no docentes y autoridades del colegio”.

Los estudiantes, además, argumentan que existe una complicidad entre las autoridades del colegio, y el Jefe de Departamento de Educación Física, porque éste “tiene mucho poder dentro de la institución”. Ellos alegan que el sumario por 30 días, que pesaba sobre Rodriguez, fue rectificado por las autoridades de la institución y, luego de eso, el docente fue ascendido a Secretario de Educación Media. En ese marco, los alumnos expresan que conversaron en reiteradas ocasiones con la Rectora, pero ella repetía “que no podía hacer nada porque el sumario terminó, y el docente se jubila en dos meses”.

El 14 marzo de 1863 se fundó el Colegio Nacional Buenos Aires

Cabe destacar que, desde el colegio, se emitió un comunicado, firmado por Bergman, en el que expresa que, si bien están al tanto de que la toma se decidió por medio de una asamblea, para las autoridades es una medida “sorpresiva e infundada”. Al respecto, Victoria Liascovich dijo: “no es sorpresiva, porque hace un mes nos venimos reuniendo con la Rectora”. Y agrega: “Nos llama la atención que no vieran venir esta medida, porque hace un mes estamos hablando con las autoridades, y la única respuesta que nos dan es que no pueden hacer nada”.

Por último, en diálogo con La Nación, Liascovich defendió la toma del colegio. “Esta toma es una de las más válidas que históricamente hemos tenido como estudiantes, considerando que estamos reclamando que un abusador sexual de menores y un docente denunciado por violencia, sumariado, no sigan teniendo contacto con estudiantes”, cerró.



