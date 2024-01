Carlos "Peteco" Carabajal fue tendencia por su reacción en el Festival de Jesús María frente a la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La compañera de fórmula de Javier Milei arribó al anfiteatro de esa ciudad, cuando se estaba realizando el show de "Los Carabajal", y él cantante manifestó su enojo con la gente que se paraba para saludar a la visitante: "No se paren que no ha llegado nadie”, dijo.

Por esta razón en el programa “El run run del espectáculo” se contactaron con el músico para que explicara lo que había sucedido, pero al ser cuestionado trató de “gil” a Fernando Piaggio, que lo estaba entrevistando.

Primero el artista le explicó que sus palabras tenían que ver con un pedido al público para que no interrumpiera el concierto al pararse y moverse, y que no era puntual por la presencia de la vicepresidenta. Sin embargo, cuando Piaggio le consultó si no creía que “honraba” el espectáculo la presencia de Villarruel, Carabajal interrumpió tajante y dijo que no.

“Para nada papi, te lo digo en la cara, qué honra podemos sentir de alguien que nos ningunea”, sentenció. Piaggio redobló la apuesta y le preguntó si no estaba hablando de Cristina Kirchner. “No, de Villarruel”, contestó.

“Pero como hablaba de que los ha ninguneado, hecho fuck you, pensé que te referías a Cristina”, siguió el conductor, a lo que Carabajal le dijo que no hablaba por él sino que hablaba del pueblo argentino. La tensión fue in crescendo:

一Piaggio: ¿Vos pensás que tenés toda la opinión de todo el pueblo argentino en tu ser?

一Carabajal: No, tengo la opinión de cuando Villarruel ningunueó a los 30.000 desaparecidos, cuando ninguneó a la cultura…

一P: Y no sería mejor que digas "esa frase se la dediqué a Villarruel…"

一C: ¿Qué sos el defensor de Villarruel? Tomátelas gil.

一P: Repudio tus dichos, tantos años en el escenario no te sirvieron para un carajo.

一C: ¿Y vos quién sos, boludo?

Tras ese intercambio intervino Lío Pecoraro, que también está al frente de ese programa y le pidió al músico que fuera más respetuoso. Aunque por unos minutos el enojo no se pasaba, el artista le terminó pidiendo disculpas al periodista.

Otro Momento tenso de Fernando Piaggio al aire

Al viralizarse la discusión, en las redes sociales recordaron una situación tensa que vivió Piaggio muchos años atrás cuando renunció al aire en un programa donde trabajaba con Susana Roccasalvo.

Fue en 2010, que el ahora conductor era panelista del programa de chimentos “Minuto a minuto”, en Canal 26 y renunció al aire.



