Trabajar de lo que amas: historias inspiradoras de los que pudieron

Todos coinciden en una certeza: no cambiarían nada de lo que hacen, más allá del esfuerzo que le llevó lograr trabajar de lo que les gusta.

Este Día Internacional del Trabajo, encontramos que en un mundo donde las oportunidades laborales son abismalmente desiguales ellos se abrieron paso a puro deseo, para transitar la vida haciendo y viviendo de lo que les gusta.

Un colectivero, una enfermera, un músico, un periodista, un mecánico, un diseñador de software se encuentran en el mismo lugar emocional y la palabra sacrificio desaparece de su historia.

Nadia Martínez es maestra de un jardín maternal y ama enseñar a través de juegos y canciones a los bebés. Martín Olaso esperó 30 años completar su carrera de saxofonista con una boutique de instrumentos de viento que hoy lo hace feliz. A Nicolás Rodríguez le encanta manejar colectivos y volvería a elegir la misma profesión si tuviera otra vida.

Desde los más jóvenes a los experimentados, el camino de la pasión los lleva por una vida que para muchos puede parecer imposible. Franco Forti tiene 25 años y vive rodeado de pantallas y computadoras para diseñar softwares: el constante cambio es lo que le apasiona de su trabajo.

Con más recorrido laboral, Javier Calvo, de 56, no se imagina haciendo otra cosa que no sea periodismo y luego de 30 años de carrera no duda: “la sigo eligiendo y me sigue encantando”.

Flor Heine dejó la danza por amor a su trabajo de emprendedora, Pablo Fassarano trabaja en un taller mecánico de zona oeste desde los 15 años y habla del desafío creativo que cada motor roto le propone.

Dani Giménez – periodista, conductor y director musical- tiene 50 años y todavía recuerda cuando apareció la vocación que hoy hace que su mente esté despierta y activa, además de levantarse con alegría cada mañana.

Carla Tempone (25) es licencia en enfermería, trabaja en una unidad de Terapia Intensiva y ahí se siente que puede manifestarse profesional y personalmente.

Cada uno en su historia es una inspiración y una respuesta aquellos que dudan de que se pueda trabajar de lo que uno ama. Miralos: