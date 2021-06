Luego de haber sido escrachado en un restaurante de Ramos Mejía por estar incumpliendo su prisión domiciliaria, Alberto Samid, aseguró que se trató de una "salida laboral" y expresó que había llevado mercadería al local. Desde la parrilla Paja Rota comunicaron que no tienen relación con el "Rey de la Carne", que está condenado a 4 años de prisión.

"A partir de mañana el Mercado Central entra en receso. La dueña del local es muy amiga de mi esposa y enterándose de lo que iba a pasar la llamó pidiendo mercadería. Como vive enfrente de mi casa, traje la mercadería y se la entregué", sostuvo Alberto Samid luego del hecho, este lunes 21 de junio, en comunicación radial con Mejor País del Mundo (Radio Con Vos).

Luego, el empresario de la carne detalló que mientras esperaba que bajen la mercadería al local, dos amigos le "convidaron un poquito de carne". "A la una y media de la tarde, con el hambre que tenía, casi me como eso que me invitaron y lo de mis dos amigos míos“, dijo Samid.

“No es que salí un viernes a la noche y me fui a un restorán. Estaba dentro del horario y trabajando", justificó el empresario, condenado por asociación ilícita en una causa iniciada en 1996. “Tengo tobillera electrónica desde el primer día, saben perfectamente donde estoy”, agregó el dirigente peronista.

En la misma línea, Alberto Samid aseveró que lo conocen "hasta los gatos" en el restorán y explicó que fue invitado, se sentó y comió un poco de carne.

Sobre el escrache y la filmación del mismo, que se replicó rápidamente, Samid dijo que “Una señora me vio, me dijo un montón de cosas y yo qué le voy a andar explicando”, aclaró.

Desmentida del local

A raíz de estas declaraciones, desde la parrilla Paja Rota destacaron que no tienen ningún vínculo con Samid, desmintiendo las versiones del ex asesor menemista.

"Alberto Samid no tiene ninguna relación con parrilla Paja Rota", publicó el local en sus redes sociales tratando de distribuir la noticia por diferentes medios.

"Debido a los sucedido en el día de hoy (lunes 21 de junio) en Paja Rota Ramos Mejía anunciamos este comunicado", empezó diciendo la misiva después de que lo sucedido se distribuyera de manera veloz en medios y redes sociales.

"El señor Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y desmitificamos todo lo que pueda haber dicho esta persona como su abogado. No es dueño, no es proveedor, ni inversionista de nuestro restaurante, no tiene ninguna conexión", aclararon.

Con esa desmentida, los dichos de Samid fueron refutados y el local se despegó de cualquier tipo de relación.

