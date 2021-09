Un libro revela qué une a Emmanuel Macron con una mujer 25 años mayor que él

“La llama por teléfono cada hora y media y fuentes cercanas del palacio del Elíseo aseguran que ella se consagró al éxito de su marido”, dice el flamante libro que repasa el vínculo sentimental del matrimonio Macron, en Francia.

Se llama Tant qu'on est tous les deux (Mientras estemos juntos) y acaba de ser publicado por el sello editorial francés Flammarion/Versilio.

Su autora, la periodista Gaël Tchakaloff, nunca tuvo la aprobación oficial para escribir la biografía sentimental que une al presidente Emanuel Macron con la ex profesora de literatura francesa de su propio hermano.

Siempre juntos.

Sin embargo, a pesar de que al anunciar su proyecto, el entorno presidencial y el mismo Macron la pusieron “en la lista negra”, Gaël Tchakaloff logró hacerse amiga de Brigitte y ella convenció a su marido de que aceptara la propuesta.

A partir de entonces –año 2016-, terminaron abriéndole las cortinas de su vida, los siguió a todas partes durante un año y medio, compartió su intimidad e incluso llegó a sentirse “amiga” de la primera dama, a quien se nota que tutea –marca de familiaridad en la formalidad lingüística gala-, mientras reserva el más distante “vous” cada vez que reproduce alguna pregunta formulada al premier.

Esa proximidad también la llevó hasta Françoise Nogès, la madre del presidente, pediatra y “testigo de los rumores, fantasmas, mentiras, murmuraciones e hipocresías engendradas por la historia de amor de Brigitte y Emmanuel Macron”, dice el volumen que salió a la venta el 25 de agosto.

Oficialmente inseparables desde 2007 (la versión no autorizada de su vínculo retrocede bastante esa fecha).

¿La shockearon los 25 años de diferencia de edad entre ambos (ella tiene 68 y él, 43)? “Sí y no”, es la conclusión final. Según los párrafos del libro que logró publicar en exclusiva el periódico Le Point, Françoise Nogès necesitó algunos años “para comprender que su Manu había iniciado la historia de amor de su vida”. Y ya no le preocupa el abismo generacional.

Una mujer 25 años mayor

Ambos nacieron en Amiens y eran vecinos. Brigitte era la hija del chocolatero más famoso de la ciudad, heredero de una tradición de seis generaciones que aún sigue en pie, con tres locales de venta al público (250 gramos de bombones, €20,90). Pero sobre todo, Brigitte era la profesora de Literatura y Teatro en el colegio secundario Jésuites de la Providence donde él estudiaba, a los 15 años. Más aún, Brigitte era tanto la profesora de Estelle, la hermana menor de Emmanuel Macron, como de él. Los amigos de entonces revelan en el libro, que él siempre la idolatró.

¿Quién mueve los hilos?

En el Palacio del Elíseo, Brigitte Macron tiene sus propias dependencias, el "ala Madame"

Gaël Tchakaloff, biógrafa sentimental del matrimonio presidencial, sostiene que ambos tienen una agenda compartida. “Minuto a minuto cada uno de ellos sabe qué está haciendo el otro”, describe. Luego pone estas palabras en boca de Macron: “Luego de un interrogatorio completo, vas a la cama con la mujer que está enamorada de vos. A veces ella dormita y no escucha para nada lo que le estás diciendo. Pero la mayor parte del tiempo espera que llegues”. Luego la autora agrega que el presidente francés raramente la deja de lado cuando deben compartir un compromiso, “algo que halaga a Brigitte”, detalla.

La Primera Dama le contó divertida a Gaël Tchakaloff que, si se aleja un tiempo prolongado de su esposo, Macron le dice “estás despedida”. La autora fue testigo de cómo la pareja hace malabares para conservar momentos de intimidad en la apretada agenda presidencial. Vio que Brigitte le decía al personal del Palacio del Elíseo que iba a fingir que alguno de los invitados de Macron llegó antes para que él pudiera liberarse y compartir juntos un rato, entre compromisos.

Según la autora de la biografía no autorizada, la pareja presidencial hace malabares para conservar momentos de intimidad en la apretada agenda presidencial; incluso dicen "mentiritas" para reencontrarse a solas.

El consejero especial del presidente, Pierre-Olivier Costa, le contó a la biógrafa sentimental que Brigitte tiene un sector especial en el Elíseo, al que bautizaron “ala Madame”. Su proximidad comenzó a ser aún más esencial para el presidente a partir de la pandemia de coronavirus.

Según se desprende de la lectura, Tchakaloff fue testigo cuando los asesores de Macron le pidieron a Brigitte “háblele”, para prevenir otro confinamiento durante la pandemia. “Mientras estemos juntos, todo estará bien. Fuimos afortunados de habernos tropezado el uno con el otro. Nuestro vínculo fue desde el primer día, fue evidente. La gente no comprende, porque la sociedad es individualista", transcribe parte de la conversación telefónica que mantuvieron Brigitte y la autora.

“Pero una pareja no rompe la individualidad, la fortalece, la respeta. Parejas con nuestra historia, nuestros pasos, todo lo que pasamos… tal vez no haya muchas”, agregó. Incluso la Primera Dama de Francia admitió que la elección de su esposo de postularse a la presidencia ha sido “difícil” para la pareja y su familia, pero no quiso dar detalles.

La biografía sentimental no autorizada de la que habla todo Francia, escrita por una "amiga" de Brigitte.

Sí dijo en cambio, que cuando él tenía 15 años, ella creía que él terminaría siendo comediante, escritor o artista, pero jamás jefe de Estado. Por entonces, Emmanuel era un apasionado de la música, había ganado el tercer premio en un concurso del Conservatorio de Amiens y no supo más de él, cuando él armó sus valijas para ir al Liceo Henri-IV, en París.

En el libro, la madre de Macron niega rotundamente que la inesperada mudanza de Manu a la casa de su abuela materna, en Amiens, cuando aún era adolescente, haya respondido a la oposición familiar del vínculo de su hijo con una mujer que podría haber sido su madre. Negó también que, Emmanuel se hubiera ido a París para intentar retomar ese vínculo roto con Brigitte.

Brigitte estaba casada con el banquero André-Louis Auzière y tenía tres hijos. Eso tampoco fue un problema para dar rienda suelta a una relación que pareció ser fogosa desde el principio, por la calle y en público, incluso cuando Macron era aún estudiante universitario, en Estrasburgo, donde ella también –vaya casualidad- vivió un tiempo.

En el año 2006 Brigitte se separó de su esposo y ambos se rencontraron “oficialmente” en el Lycée Saint-Louis de Gonzague, en París, en 2007 (Macron ya trabajaba en finanzas) y nunca más se separaron. Uno de los entrevistados que los frecuentó en esa época y deja su nombre en el anonimato declara en el libro que Brigitte potencia la autoestima de Macron y que ellos realmente sólo tienen oídos para ellos mismos. Es más, "que él aspiró a la carrera presidencial para ganar definitivamente la admiración de la mujer que amaba".

“Para mí, Brigitte, no es una nuera, dice ella [la madre del presidente Macron]. Es una amiga como no tuve nunca otra. Tenemos las mismas afinidades, las mismas prioridades, nos decimos todo”. Por lo tanto, Brigitte fue finalmente aceptada por la familia de su esposo.

El nuestro ha sido «un amor a veces clandestino, escondido, incomprensible para muchos hasta que nos conocen” dijo el 12 de abril de 2017 el mismo Emmanuel Macron en entrevista con la publicación británica International Business.

¿Qué dirán del nuevo libro que ventila su relación? Probablemente nada. La autora, Gaël Tchakaloff, declaró en una entrevista a Madame Figaro que Brigitte Macron jamás lee nada que se publique sobre ella. Seguramente, entonces, él tampoco lo hará.

