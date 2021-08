Un matrimonio de Corrientes donó un campo valuado en un millón de dólares al INTA

Un septuagenario matrimonio de Corrientes, sin herederos, donó su campo de 508 hectáreas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se convertirá en un centro de capacitación, y de experimentación y difusión tecnológica. La cesión fue en “agradecimiento a todo el conocimiento” que ese organismo les brindó y a partir del cual creció su negocio de producción ganadera.

La pareja de productores agropecuarios, ambos de 79 años, Félix Silva y Fredelinda Nuñez decidieron, que al fallecer sus tierras pasen a manos de la Cooperadora del INTA Corrientes. La contribución quedó legalizada el pasado viernes cuando la pareja firmó ante escribano público la donación del total de sus bienes en favor de la institución.

“Hacemos (la donación) para que se continúe apuntalando a la producción, que se siga acrecentando y aportando conocimientos a los pequeños productores agropecuarios", dijo Silva sobre la cesión del campo, ubicado en el departamento de General Paz al norte de la provincia de Corrientes.

Al referirse a los motivos del acto, el productor ganadero señaló: "Lo dono en agradecimiento a todo el conocimiento que me dio el INTA". También indicó que "no tenemos herederos, lo hablamos con mi señora y decidimos que la donación al INTA sería lo mejor, que sea un centro de capacitación, de experimentación y de demostración tecnológica, que puedan aprovechar todos".

Sobre su relación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el hombre relató a la agencia Télam que hace un tiempo se incorporó junto a otros productores al programa Cambio Rural donde desarrolló un vínculo con técnicos de la institución.

Dicha herramienta tiene como objetivo que las PyMEs agroalimentarias y agroindustriales, el sector cooperativo y los agricultores familiares capitalizados o con posibilidades de capitalizarse logren innovar, se asocien y se fortalezcan; para generar proyectos que que agreguen valor en origen; según se indica en la web del Organismo nacional.

"Antes de eso, sentía que no tenía posibilidades, pero ellos me incentivaron, me abrieron los ojos, me incentivaron en todos los aspectos y empecé a crecer, siento mucho agradecimiento al INTA", remarcó. Con la ayuda recibida logró producir “más y mejor, eso es indudable", y adelantó que la intención es que se empiece a aprovechar el establecimiento "desde ahora, ya".

Por su parte, el coordinador Territorial de Extensión del INTA en Corrientes, ingeniero agrónomo Alejandro Kraemer, calificó el gesto como "un halago, un reconocimiento de un productor a nuestro trabajo". Y dijo que además “es un compromiso muy grande, una gran responsabilidad". También señaló que el campo será "un centro experimental de producción y de generación y difusión de tecnología, además de capacitación para productores de la zona".