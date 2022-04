Una mujer se desmayó en La Matanza, cayó a las vías del tren y se salvó de milagro

Ocurrió en la estación Independencia, de la Línea Belgrano Sur, en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza. Una joven se encontraba esperando el tren cuando comenzó a sentirse mal y, tras tratar de pedir ayuda con dificultad, se desmayó e impactó contra la formación, que aún estaba en movimiento, cayendo en las vías.

Todos los presentes se agarraron la cabeza impactados por la situación y miraron hacia otro lado temiendo el peor final. Pero ocurrió un milagro: la joven se salvó ya que quedó tendida en el hueco que existe entre las vías y el andén.

Toda la secuencia del impactante accidente quedó registrada por las cámaras de seguridad de la estación. Gracias a este sistema se procedió rápidamente a auxiliarla, de forma que un oficial de guardia se arrojó al piso, le extendió la mano y, una vez que pudo rescatarla, la ayudó a recostarse en espera de la ambulancia.

La mujer fue rescatada sana y salva por personal del Comando de Trenes Seguros, perteneciente a Trenes Argentinos, y trasladada luego al Hospital Alberto Balestrini. No presentaba heridas cortantes y podía moverse por sus propios medios, aunque presentaba politraumatismos varios y pérdida del conocimiento.

La joven ya fue dada de alta y precisaron que su estado de salud es bueno. Sin embargo, el accidente le costó 12 días de internación: el hecho sucedió el 29 de marzo pero recién fue dado a conocer este lunes 18 de abril.

“No entiendo cómo estoy viva. No tuve ni un rasguño, ni en los brazos ni las piernas. Caí a las vías por el medio de los dos vagones. No fue nada para semejante accidente” relató la joven en diálogo con C5N y tras ver las imágenes admitió que “fue un episodio increíble, un milagro”.

Momento del rescate de la joven.

“Me bajó la presión y me desmayé”, señaló la mujer llamada Candela y explicó: “Lo último que recuerdo es que le pedí ayuda al señor de la remera rosa. Le dije ‘señor, me siento mal’. Voy tambaleando hasta que caigo. Después tengo recuerdos de estar tirada en el piso con gente a mi alrededor, en la ambulancia y luego en el hospital”.

Además, sorprendida por el video de la secuencia, declaró: “Las imágenes me las mostraron hace dos días. Me da mucha impresión verme. Fue una suerte increíble por donde quedé. Si mi contextura física hubiese sido más grande quizás ni la contaba”.

“No solo tuve suerte con el accidente, sino también con las personas que me trataron”, concluyó Candela, agradecida por la atención recibida, y señaló que ahora debe realizarse estudios médicos para determinar la causa del desmayo.

