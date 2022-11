"Hoy estaba tomando un café en el Starbucks de Retiro. Entra un tipo a pedir plata. Le digo que no tengo y me deja una bolsa arriba de la mesa. Cuando le pide a todos y se va le digo 'te olvidaste la bolsa'. 'Es tuya ahora', me dice. Cuando la vi, tenía mierda", contó Facundo Díaz en su cuenta de Twitter y se volvió viral con más de 600 retuits, 325 tuits citados y 26.300 me gusta.

En diálogo con PERFIL, el joven cuenta cómo sucedió la particular secuencia que no solo lo dejó sorprendido, sino que, según él, incluso le causó gracia después.

"Tenía que hacer tiempo porque tenía que cursar un seminario en la Facultad de Sociales y como venía de otro lado, me tomé un café en el Starbucks de la estación Retiro. Nunca voy a Starbucks porque no me gusta", comienza relatando.

El tuit viral de Facundo

Acto seguido, describe el momento en que la persona en situación de calle atravesó la puerta del local: "Estaba visiblemente sucio y desarreglado. Bastante 'fisura' y, a la vez que me pide plata, me deja la bolsa ahí". Y aclara: "Tal vez en el tuit pareció como que fue en respuesta de mi negativa a darle plata que no tenía realmente, eran solo $100 que guardé por si los tenía que usar después".

"Me dejó la bolsa a un costadito de la mesa y se hizo medio el pelotudo. Cuando termina de pedirle a todos le digo: 'te olvidaste la bolsa' y el tipo me mira y me dice: 'Es tuya ahora'. Ahí dije: 'Este tipo me empomó, me dejó algo turbio'".

Sobre el momento en que descubrió lo que había en el interior de la bolsa, Facundo confiesa: "Cuando me acerco tenía tremendo olor".

"Me corrí de asiento y después vino uno de los chicos de Starbucks que estaba limpiando y cuando lo estaba por agarrar la bolsa le dije: 'me parece que ahí dejó caca'", cerró sobre el particular episodio.

El tuit viral

Semejante escena lo dejó de cara a Díaz, quien como una reacción casi instintiva fue a su cuenta de Twitter para compartir lo que había vivido. "Lo tuiteé porque cuando entendí lo que me había dejado me pareció muy gracioso, surrealista, bizarro. Me imaginaba al tipo dejando caca en diferentes bares y me parecía un cuento de Mariana Enríquez o de (César) Aira, me pareció muy delirante y gracioso". En último lugar, concluye sin guardar rencor: "Pese a que cuando lo hizo me calenté y me dio mucho asco, lo tuiteé después porque me pareció genial. Una escena muy argentina, muy latina, que narra perfectamente la desigualdad, la pobreza y un montón de cosas".

Sobre las repercusiones de su tuit viral, cerró: "Mucha gente me puteó por no haberle dado plata, por haber ido a Starbucks y mucha gente denigró completamente a los vagabundos".

