Uruguay le teme tanto al coronavirus como a los argentinos

El reloj parece acelerarse y el verano 2021 está ahí nomás. Es de los momentos del año más esperados por la economía de Uruguay. Por eso, el gobierno de Luis Lacalle Pou sigue con atención el aumento de casos de coronavirus. Por ahora las fronteras seguirán cerradas y sólo podrán ingresar a Uruguay, los nativos, los extranjeros con residencia en el país, y quienes cumplan con los decretos vigentes desde marzo último.

Lacalle Pou reforzará la frontera con Brasil y la de los dos puentes que unen Argentina con Uruguay.



También Lacalle Pou dijo el martes 17 que reforzarán los puestos de ingreso al país en la frontera seca con Brasil, en los dos puentes sobre el río Uruguay (Fray Bentos y Colón), y el Río de la Plata. En especial, el temor son los argentinos que quieran ingresar por los puentes sin cumplir con la reglamentación que exige ese país. Por eso razón, el refuerzo en esos puestos fronterizos.

Hay un tema que está en la mira: el puerto de Punta del Este. Por ahora no se definió cómo se actuará con yates o veleros con argentinos que quieran ingresar de esa manera, y sobre todo cómo indicarles que deben retirarse y volver a la Argentina por donde vinieron. Si bien no hay un vacío legal, no se definió si será Prefectura Naval o la Dirección Nacional de Hidrografía, la encargada de definir qué nave podrá o no ingresar a puerto. Incluso hay otras autoridades que podrían intervenir como la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección Nacional de Aduanas y la barrera sanitaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En Punta del Este, hace unos días, un colegio privado y una escuelita de fútbol cerraron preventivamente por casos de COVID-19.

Daniel Salinas, ministro de salud pública de Uruguay alertó: “Tenemos que pensar que la cantidad de casos seguirá en aumento”; y llamó a la colaboración ciudadana para que los casos no suban. El martes 17 de noviembre el Sistema Nacional de Emergencias informó de 104 contagios, el número de casos más alto desde marzo último. Cualquier comparación con la Argentina debe incluir que nuestro país tiene casi 12 veces más habitantes que Uruguay. El foco mayor está en Montevideo con 449 personas con coronavirus, y el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, apuntó al “desafío histórico” que tiene los jóvenes de 18 a 29 años para minimizar los contactos. "Si tenían tres asados, capaz que uno", dijo. “Hoy la conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Hay que tratar de ser persuasivos, que la gente vuelva una situación de no perderle el respeto al virus".

"Si tenían tres asados, capaz que uno", fue uno de los consejos del secretario de Lacalle Pou a los jóvenes.

Hace una semana, Lacalle Pou dijo "la falta de solidaridad de muchos atenta contra el poder pagar la olla de muchos uruguayos. (…) Lamentablemente muchos uruguayos han muerto, otros se han enfermado. Uruguay recuperó su vida normal (…) Vuelve la actividad económica, educativa, social. Es de los pocos países del mundo que lo está haciendo. Si no lo entienden por la salud lo tienen que entender por la falta de inversión, la falta de trabajo. No se puede ser egoísta. Nos llama la atención es que estos casos se dan por falta de cuidado.”

Un rumor que investigan autoridades de Uruguay es que hay abogados que ofrecen "arreglar papeles de ingreso" por 4500 dólares.

Ante este panorama y atento al aumento de casos, hoy Delgado, el secretario de la presidencia de Uruguay, ya pide que en las Fiestas (Navidad y Año Nuevo) y en el verano, las reuniones sean “con menos gente, mayor distancia” y evitar a gente con la que se está habituado a interactuar. Y aclaró que a Uruguay no hay que mirarlo "como ejemplo” por sus cifras de la pandemia, porque sería "demasiado soberbio, prefiero hablar de Uruguay como referencia“. Y resumió: “La distancia no mata el afecto, no mata el amor, no mata la amistad, nos salva del coronavirus. Estas son las cosas que tenemos que tener claras".

El gobierno de Uruguay dice que es soberbio ponerse como ejemplo en la lucha contra el COVID19, mejor ser "referencia".

El gobierno de Lacalle Pou habilita la sanción a quien no cumpla las medidas sanitarias y aunque primero apela a la disuasión, si eso no “funciona pueden aplicar multas y hasta clausuras”. Mientras tanto siguen atentos e investigan lo que por ahora es un rumor que va en aumento: la existencia de abogados uruguayos con aceitadas conexiones que, por 4500 dólares ofrecen “poner en orden" los papeles a argentinos para ingresar a Uruguay para tomar sol en el verano esteño 2021.

EI CP