Después del banderazo, el gobierno no se "aferra" a la expropiación de Vicentin

El interventor de Vicentin, Gabriel Delgado, designado por Alberto Fernández, subió a su cuenta de Twitter este domingo 21 de junio una foto con el presidente y advirtió que ni el gobierno ni él se aferran a ningún instrumento, alejando la idea de la expropiación, tras el banderazo nacional y las protestas contra la iniciativa oficial.

El interventor, que para la justicia por ahora es un veedor, el objetivo de la participación del Poder Ejecutivo es "preservar las fuentes de trabajo" y que los productores "puedan cobrar".

En declaraciones radiales, el sábado y tras las manifestaciones, Alberto dijo que no había marcha atrás con la intervención estatal y advirtió que los Vicentin se iban a tener que ir de la empresa. "El Estado se va a hacer cargo de la empresa por la herramienta posible; sea por intervención vía judicial o por la expropiación. Lo que ocurre es que el juez del concurso dictó hoy una 'resolución absurda'. Por un lado dice que no hay inconstitucionalidad en el decreto de intervención y por otro remueve a los interventores y repone al directorio de Vicentin. Lo que ocurre es que en el marco de conflictividad el gobernador Omar Perotti me presentó una propuesta: pedirle al mismo juez del concurso la intervención", explicó.

Con @alferdez analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar. pic.twitter.com/CC29TxpFwi — Gabriel Delgado (@rgabrieldelgado) June 21, 2020

En otra entrevista, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este domingo 21 de junio que a Vicentin la "fundió" Mauricio Macri. "A Vicentín la fundió Macri, veías en la marcha a representantes de Juntos por el Cambio, cuando fue su gobierno el que fundió Vicentín", se quejó el funcionario.

"Obviamente que es una protesta que también tiene que ver con comercios que no pueden abrir todavía, que pueden provocar algún hartazgo. Y se mezcla lo de Vicentin. La propuesta que trajo Perotti es la primer hipótesis de trabajo que tenemos; una política de rescate de una empresa que se fundió con el macrismo. Los que vinieron a pedir el rescate fueron los dueños, que ya empezaban en diciembre a tener conversaciones con funcionarios del gobierno", detalló Cafiero.

MC