Video | Así fue la protesta y represión en el frigorífico que enfureció a Grabois

En medio de la pandemia del coronavirus, un conflicto entre los trabajadores con el Frigorífico Penta, en Quilmes, tomó especial dimensión por el enojo del líder de la CTEP, Juan Grabois, ante la represión de la Policía bonaerense. Desde la empresa le facilitaron a PERFIL el video del momento del cruce y aseguraron que "no hubo despidos", sino que se le está intentando sacar la tutela sindical a tres delegados debido a supuestas situaciones de extorsión.

La noticia también tomó un valor especial porque Grabois apuntó directamente contra el empresario Ricardo Bruzzese, cercano al kirchnerismo en su momento al lanzar el plan de "Carne para todos". "Hay un mafioso llamado Bruzzese que gerencia frigoríficos. Le gusta patotear laburantes desde hace tiempo y amenazar a los que le enfrentan. Maneja el mercado. Le paga a la policía para pegar. Tiene demasiados amigotes en la política", sentenció el líder sindical en su cuenta de Twitter.

En las imágenes a las que accedió PERFIL de las cámaras de seguridad de la empresa, se observa como, cuando un grupo de trabajadores intentaba salir en sus autos del edificio, un importante grupo de manifestantes se abalanzó para tomar la planta y desbordó a los policías que estaban en el lugar, que intentaron detenerlos infructuosamente. Segundos más tarde, contraatacaron con palos y balas de goma.



Desde el Gobierno bonaerense, el que habló fue el propio ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, quien llegó a la planta ubicada en Camino General Belgrano al 11500 cerca de las 18,30, y acusó de manera implícita a los policías actuantes por lo ocurrido, afirmando que "no había ninguna orden de reprimir".

En diálogo con PERFIL, el abogado del frigorífico Penta, Sergio Luca, explicó que Ricardo Bruzzese es el gerenciador desde hace 4 años al igual que de otros frigoríficos. "Hace 4 años atrás pasó lo mismo con las mismas personas al frente. Estuvimos al borde de la quiebra, los accionistas contratan a Bruzzese y se va a un concurso de acreedores. Se estaba pagando la cuota en 10 años", dijo a este medio.

"Ahora, nuevamente vuelven los delegados Dileo, Batista, Salinas, Córdoba, generan esta movida. Empiezan con el mismo formato de extorsión. Exigen que por fuera del recibo de sueldo se les debe pagar para que no haya problemas", expresó.



En esa línea, contó la supuestas extorsiones: "Los matarifes son los dueño de la vaca, el frigorífico lo faena. El matarife lleva la vaca al frigorífico que le mata la vaca y le devuelve 2 medios res, hace solo el servicio. Hace 20 días atrás empezó el conflicto. Paró la parte de faena. Por eso, los matarifes no traen la vaca porque no hay garantías. Hace 20 días nadie nos quiere traer una vaca para matar".

"Igual se sigue activos en otras cosas. Pero no hacemos faena porque no hay vacas. Los matarifes nos exigen que saquemos a esta gente. Hay denuncias por los matarifes en fiscalías en Quilmes por la extorsión de los delegados. Si nos dan plata, levantamos el paro y matamos las vacas, piden. Por eso, los matarifes nos dicen que si removemos a los delegados, nos traen las vacas, pero que con estos tipos no aparecen más", sentenció.

De todas maneras, aclaró que a estos delegados no los pueden echar por la tutela sindical, por eso aclaró que no hubo despidos, sino que quieren sacarle la tutela sindical a 3 delegados. "En el Tribunal de Trabajo n 4 de Quilmes, inicié el periodo de la remoción de la tutela sindical para destrabar la situación y que no estén ellos al frente de los delegados y mostrarles a los matarifes que solucionamos la situación", comentó.



En cuanto a la situación de represión de hoy, relató: "Hoy, 9 am, entra el personal que trabaja acá. 70 personas en otras áreas. 10 am cortan la puerta principal, pero las otras dos entradas nunca las tocaron, excepto hoy. La tarea de esas 70 personas terminaban al medio día, no los dejaban salir. Fui a la Fiscalía n 5 a generar la denuncia. Se estaba deteniendo indevidamente personas. Ordenó a la bonaerense el desalojo de las puertas".

Y siguió: "La policía abre la puerta, empieza a salir la gente. Cuando salen los autos, se meten ellos, dañan una camioneta, y entra un vendaval de gente que empiezan a atacar a la policía. Empiezan la problemática, y la policía tuvo que defenderse. Hubo lesionados de los dos lados".

"Ahora estoy en la planta, y no hay absolutamente nadie, está todo tranquilo. Si mañana continúa o no, no lo sé. No hemos admitido la extorsión", expresó sobre la situación actual.

En cuanto a la cercanía de Bruzzese con el kirchnerismo, el abogado del frigorífico -que aclaró que no es abogado del empresario- aseguró que "los accionistas -no incluyó a Bruzzese- no son peronistas para nada".

"No hay ningún despido -reiteró-, si alguien lleva un solo telegrama de despido en el último año. No hay un solo despido. Hay 3 cartas documentos mandada a los delegados porque cuando inicias un juicio para sacarle la tutela sindical. Eso fue mandado ayer, eso detonó esta actitud. Pero hay 0 despidos. De los 250 trabajadores, siguen todos".

