Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, advirtió este jueves 9 de abril que "hay un abuso y maluso del Certificado Único de Circulación en la cuarentena general" y consideró que hay que darle "una vuelta de tuerca" porque "se puede reducir aún más" la cantidad de vehículos en la calle. Además, volvió a profundizar la interna con la titular de la cartera de seguridad de la Nación, Sabina Frederic, al despegarse de la idea de "ciberpatrullaje".

"Hay un abuso y maluso del permiso, que no es para andar libremente por todo el país, sino para usarlo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa", sostuvo el funcionario provincial en diálogo con Radio Continental. El militar, médico y abogado reconoció que "un poco" se relajó la gente con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio y "un poco" también sucedió lo mismo respecto a los controles que llevan adelante las Fuerzas de Seguridad para chequear el cumplimiento de la cuarentena.

"Hay un alto acatamiento de la cuarentena, pero le falta una vuelta de tuerca: la cantidad de autos circulando se puede reducir aún más. Necesitamos un poco más de concientización", remarcó el exsenador provincial. Consultado respecto a la situación en el Conurbano bonaerense, también advirtió que "la posibilidad de tensión social es permanente y está frecuentemente sobrevolando", ante lo cual destacó "el trabajo que están haciendo el gobernador, Axel Kicillof, y los intendentes para cubrir, sobre todas las cosas, las necesidad básicas".

Berni volvió a marcar diferencias con su par nacional, Sabina Frederic, por la polémica que surgió este miércoles respecto al ciberpatrullaje. El funcionario bonaerense consideró que "no necesita ningún especialista para eso" porque los perfiles de las redes sociales son "algo público". Así se refirió a las expresiones de la ministra nacional, que en una exposición virtual en Diputados sostuvo: "Se realizan lo que se llama ciberpatrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todos las zonas en las que esto es preponderante. Esto nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir ciertas situaciones. Es un rastreo sobre lo que es público de las redes",

"No sé a qué se refería, eso lo deberá responder la ministra. No sé qué significa ciberpatrullaje", señaló Berni. "Eso es algo público, lo hace cualquier, no necesita ningún especialista para eso", lanzó el funcionario provincial. A mediado de febrero pasado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había oficiado de mediador en una reunión entre Frederic y Berni para bajar tensiones tras varias semanas de reiterados cruces y chicanas entre ambos funcionarios

Exonerados. Los efectivos de la Policía Bonaerense que cometieron hecho de violencia institucional durante la cuarentena general "serán exonerados en los próximos días", remarcó el ministro de Seguridad provincial.

"Ya fueron apartados de la Fuerza. Son 12 o 14 efectivos que fueron apartados oportunamente por no trabajar de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes", sostuvo el funcionario bonaerense. Y agregó: "Han tenido la sanción que se merecen, han sido apartados y seguramente en los próximos días serán exonerados".

RI/FF