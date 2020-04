Una cuarentena similar a la que se vive hoy se extenderá hasta el jueves 23 de abril. Y a partir del lunes siguiente habrá una apertura lenta, con restricciones. Esa es la conclusión a la que llegaron todos los sectores reunidos este martes en Casa Rosada. Los cambios serán comunicados oficialmente el fin de semana, tras los informes de los expertos en Salud que asesoran al presidente Alberto Fernández. El jefe de Estado confirmó este miércoles 8 de abril que el aislamiento social "sigue" y anticipó que los límites van a ser más estrictos en los grandes centros urbanos, en particular en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.



El Poder Ejecutivo pidió ayer que cada sector económico lleve propuestas de apertura, que serán analizadas entre gremios y empresas. A partir de esa información, los ministerios de Producción, Salud y Transporte tomarán decisiones y recaudos para ir flexibilizando la cuarentena, que seguirá muy estricta a pesar de las presiones de algunos sectores.



El Gobierno resolvió hoy incluir entre los servicios "esenciales" que se mantienen durante el aislamiento social a la "actividad notarial ", para los casos en que esté "limitada exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las actividades" que establece esa normativa a través de la la decisión administrativa 467/2020 publicada en el Boletín Oficial. La decisión se tomó en base a que "la realidad de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio ha demostrado la necesidad de incorporar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adoptadas". Por eso, se dispuso otorgarle a los actos notariales la "intervención de las personas indispensables para ello, evitando todo tipo de reuniones".

El Presidente se lo adelantó ayer a los gobernadores desde la Quinta de Olivos. "Queremos minimizar al máximo la circulación en transporte público, es el lugar ideal para contagiarse. Cuanta menos densidad de personas, mejor será", señaló escoltado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Clases. Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, reiteró que "no es momento de volver físicamente a la escuela pero sí de seguir educando a la distancia". De esa manera, reafirmó que más allá de que se extienda o no la cuarentena, la prioridad sigue siendo el cuidado de la salud en el marco de la pandemia del coronavirus. El funcionario indicó que es necesario "garantizar todos los aprendizajes", por lo que "probablemente tenga que dialogar el ciclo lectivo 2020 con el 2021". "Llegado el momento, si tenemos que tomar una decisión y hay que modificar el calendario escolar vamos a debatirlo con las provincias, con las organizaciones sindicales pero también con la familia", aseveró.



Justicia. El martes, el gremio de los empleados judiciales que conduce Julio Piumato, le solicitó a la Corte Suprema que extienda la feria judicial extraordinaria después del 12 de abril, cuando comenzará a aflojarse el aislamiento obligatorio. Si bien aún no hubo respuesta oficial, se descarta que el máximo tribunal seguirá las recomendaciones oficiales que determine el Poder Ejecutivo.



De esa manera, se prevé que se extenderá hasta el 23 si es que el Presidente así lo determina. El líder de la UEJN envió una nota al máximo tribunal en la que sostiene que como "la Justicia no está en los fundamentos de la flexibilización de la cuarentena", por lo que sugieren que se adelanten al anuncio del gobierno nacional.

