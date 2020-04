Coronavirus: Piumato advirtió que normalizar la actividad judicial haría explotar la pandemia

Noticias Relacionadas Donaciones, sistema solidario y otros gestos de la Justicia en la lucha contra el coronavirus

El Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que extienda el formato de trabajo de cuarentena que se viene adoptando en Tribunales hasta el momento y que supuestamente finalizaría el 13 de abril. Según el dirigente gremial, la Justicia "está funcionando con total eficacia" bajo guardias mínimas para urgencias y teletrabajo y si se volviera a la normalidad podría terminar con una "explosión de la pandemia" del coronavirus en el ámbito judicial.

El máximo tribunal había dispuesto que la medida durara, en sintonía con el aislamiento obligatorio que dispuso el gobierno de Alberto Fernández, hasta el 13 de abril. Sin embargo, según Piumato, la actividad judicial no está dentro de las actividades que el estado pretende flexibilizar y "aún no entramos en el pico de la pandemia, no queremos favorecer a que se propague el virus".

"La Justicia no está entre las actividades que provocan la flexibilización, es decir, a las actividades comerciales, que tienen que ver con la producción, el consumo y la generación de empleo", dijo el sindicalista en un mensaje de voz al que accedió PERFIL.

Y detalló que la Justicia viene trabajando en las cuestiones que ha definido la Corte como prioridad, incluyendo excarcelaciones, habeas corpus, violaciones a la cuarentena, violencia doméstica y el funcionamiento de la morgue judicial, entre otros. El resto de tareas se realizan por teletrabajo.

A su vez, Piumato consideró que el fundamento más allá de que no entraría en la flexibilizacion del gobierno es que "no entramos en el pico de la pandemia, no tenemos que favorecer a la extensión de la misma, teniendo en cuenta que el funcionamiento de la actividad judicial va en contra de esas necesidades de aislamiento, separación, etc. Porque tanto las audiencias, las mesas de entrada, las condiciones edilicias, el hacinamiento en la mayor parte de tribunales, juzgados y dependencias judiciales es un caldo masivo. Hay ascensores estrechos, escaleras estrechas, todas condiciones proclives al contagio. Normalizar la actividad judicial implicaría una invitación a la explosión de la pandemia".

"Esperamos que la Corte actúe en consecuencia. La Justicia viene funcionando con total eficacia", concluyó, y presentó un escrito dirigida al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

