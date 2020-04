Coronavirus: sin distancia social, Alberto Fernández se tomó fotos en el Instituto Malbrán

Este martes por la mañana, el presidente Alberto Fernández visitó el Instituto Malbrán donde se realizan los análisis de coronavirus, aunque con la particularidad de no respetar uno de los requerimientos principales de la prevención del virus: la distancia.

Si bien Fernández llegó al instituto y junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se tomaron fotografías con una distancia protocolar, a su costado lo esperaban decenas de personas amontonadas que lo filmaban.

Y lo peor fue después, cuando el mandatario se acercó y tomó fotografías con trabajadores del establecimiento amontonados.

Por otro lado, Fernández tampoco llevaba guantes ni barbijo. Si bien estos no son requisitos obligatorios que recomiende la Organización Mundial de la Salud, son variables que están en pleno debate en el ámbito de la salud, ya que hay quienes afirman que son necesarios para prevenir, especialmente en el caso de los casos asintomáticos. No obstante, un sector de la medicina rechaza el uso del barbijo en los casos de las personas que no tienen Covid-19, ya que fomenta las situaciones en las que se llevan las manos a la cara.

Alberto Fernández visita el Malbrán junto a Ginés González García

Lo cierto es que ya son cinco las provincias que reglamentaron como obligatorio el uso de los barbijos. Hasta el momento, el jefe de Estado no optó por seguir esos pasos.

Fernández felicitó a los científicos y profesionales de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Doctor Carlos G. Malbrán, que lograron secuenciar de forma exitosa el genoma completo SARS COV-2 en pacientes argentinos, y a quienes agradeció porque "están haciendo historia".

"Como sociedad debemos celebrar a un Estado que sostiene al Malbrán y a sus científicos", resaltó el mandatario luego de la reunión que mantuvo en esa institución, en la que los expertos le informaron que el descubrimiento será útil para asegurar la calidad del diagnóstico en el país, complementar la vigilancia epidemiológica y contribuir al desarrollo de una fórmula vacunal de las cepas que circulan actualmente.

Del encuentro participaron el director del ANLIS Malbrán, Pascual Fidelio; la subdirectora, Claudia Perandones; y los equipos de Laboratorio de Virosis Respiratorias, encabezado por Elsa Baumeister, y de Plataforma de Genómica y Bioinformática, que fueron las áreas encargadas de la investigación.

La visita del Presidente se da en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, a cuyos trabajadores agradeció hoy a través de sus redes sociales. Estuvo también acompañado por Julio Vitobello, secretario General de Presidencia.

