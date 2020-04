Alberto Fernández: "La cuarentena sigue y vamos a ser más estrictos en los centros urbanos"

Noticias Relacionadas Un country de Pilar multa con hasta $30.000 a socios que violen la cuarentena

El presidende Alberto Fernández adelantó que después del 13 de abril "habrá ínfimas alteraciones" en el aislamiento preventivo y obligatorio, en especial en la ciudad de Buenos Aires y Conurbano. Además, volvió a referirse al escándalo por los sobreprecios en los insumos licitados por el Ministerio de Desarrollo Social y aclaró: "Los argentinos tienen que saber que no se pagó un centavo de esos alimentos".

En declaraciones en le programa Arriba Argentinos de Canal 13, el Presidente afirmó que "la cuarentena sigue. Debe seguir. Vamos a ser más estrictos en los centros urbanos. Tenemos que ponernos más estrictos porque estamos viendo más relajamiento. Noté que hay más autos. Pedí que se pongan estrictos para controlar".

"En ciudad de Buenos Aires, Conurbano y grandes ciudades va haber ínfimas alteraciones (en la cuarentena). Va a ser todo prácticamente igual que ahora", anunció y agregó que en la reunión que mantuvo este martes 7 de abril con los gobernadores "todos estuvieron de acuerdo en prolongar la cuarentena".

Además, dijo que el anuncio de la extensión se realizará en los próximos días cuando los mandatarios provinciales le brinden propuestas que serán analizadas con los infectólogos. Respecto a las clases, Fernández resaltó que "los chicos siguen ocupados en estudiar con clases a distancia pero, si alguien no recibe esto, vamos a demorar las cosas. No va a ser tan grave".

Sobre el sobreprecio en los alimentos licitados por el Ministerio encabezado por Daniel Arroyo, informó que hay una denuncia presentada en la Justicia y agregó: "Lo que pasó con el sobreprecio de alimentos es el resultado de estar comprando el 50% más de los que estábamos comprando y quiero que los argentinos sepan que no se pagó un centavo de esos alimentos. Nadie se llevó lo que no debía".

"Cuando preguntamos por qué pasó eso es lo que nos dijeron: hubo un dilema de comprar y tener la comida o no pagarla y no tener comida. Tenemos que entender que nadie se para frente al Estado y dice 'esto no lo voy a hacer'", expresó el mandatario al referirse a las empresas proveedoras, que "son las mismas del gobierno anterior", aclaró.

Respecto a la situación de las empresas, dijo que "poco a poco" se van a destrabar los créditos con tasa del 24% y garantía del Estado nacional en los bancos, porque los interesados van cumplimentando todos los requisitos para poder acceder. "Vamos a hacer todo lo posible para preservar las empresas y las fuentes de empleo. Hoy necesito que la gente se quede en su casa para proteger la salud", agregó.

Ante la posibilidad de implementar el uso de barbijos, relató que "la Organización Mundial de la Saluda fue cambiando su opinión sobre el barbijo. Pero no hay barbijos en el mundo. Vamos a recomendar el uso de los tapabocas. Si nosotros cubrimos nuestra boca y nariz ayudamos a que el contagio sea más difícil. Vamos a tratar de que haya barbijos para todos".

