El Gobierno ahora recomienda usar barbijo y te explica cómo hacerlo

Si bien desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en Argentina los expertos no aconsejaban el uso de barbijos para toda la población y lo consideraban necesario sólo para quienes estén infectados con el COVID-19 y el personal sanitario, ahora la Organización Mundial de la Salud señaló que no descartan que el uso de un barbijo casero pueda contribuir en alguna medida para prevenir contagios.

Por ese motivo, desde el Gobierno recomiendan a quienes tienen que salir de sus casas por algún motivo o estén exceptuados de la cuarentena obligatoria, que confeccionen su propio barbijo casero.

“En los últimos días, la organización mundial de la salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío”, sostiene el video que difundieron desde la Casa Rosada.

Si bien en un principio no se recomendaba el barbijo para la gente que no es personal médico o de la salud, en los últimos días los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos sugieren su uso en lugares públicos, donde es difícil mantener el distanciamiento social.

El video del Gobierno agrega que el uso de mascarillas hechas en casa permite además dejar el stock de barbijos reglamentarios para el personal de salud, que precisa elementos con normas quirúrgicas y de alta protección.

“Si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo: así podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión, y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario”, detallan.

Hacé tu propio barbijo en casa

Entre las recomendaciones para tener en cuenta a la hora de confeccionarlos, señalan un par de ítems: “Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de telas, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas, y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma”.

Consultado por PERFIL días atrás, el médico Roberto Chuit, director del Instituto de Investigación Epidemiológica, explicó: “Estos barbijos caseros no son de alta protección, porque no cumplen las normas quirúrgicas. Sí pueden usarse para la población general. Lo ideal es emplear una tela más bien gruesa. Lo mejor es que se utilicen barbijos ya fabricados, pero ante la escasez o la imposibilidad de conseguirlos, es una alternativa, aunque no para personal médico ni de la salud”, aclaró.

A.G. CP