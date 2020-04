Hacé tu propio barbijo en casa

por Redacción Perfil

Valentina Romano Falcón es una diseñadora de indumentaria salteña, quien, junto con sus hermanas Virgina y Victoria, más un pequeño grupo de amigas, decidió poner en marcha el proyecto Puntadas Solidarias. Ante la pandemia, este grupo propone coser barbijos para donar. “Estaba en casa pensando cómo ayudar. Entonces diseñé el molde para el barbijo. Lo simplifiqué al máximo para que pueda hacerlo alguien que no tiene idea de moldería. No es necesario tener máquina de coser, comenta Romano Falcón.

El molde que armó la diseñadora aparece en esta página en tamaño real, con las indicaciones del paso a paso para poder hacerlo en casa. Si bien en un principio no se recomendaba el barbijo para la gente que no es personal médico o de la salud, esta semana los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos sugieren su uso en lugares públicos, donde es difícil mantener el distanciamiento social.

“Estos barbijos caseros no son de alta protección, porque no cumplen las normas quirúrgicas. Sí pueden usarse para la población general. Lo ideal es emplear una tela más bien gruesa. Lo mejor es que se utilicen barbijos ya fabricados, pero ante la escasez o la imposibilidad de conseguirlos, es una alternativa, aunque no para personal médico ni de la salud”, aclara el médico Roberto Chuit, director del Instituto de Investigación Epidemiológica.

En bit.ly/produccion-solidaria-mascaras están las recomendaciones oficiales para la producción solidaria de elementos de protección personal. Una manera que encontró el Gobierno de sistematizar las campañas de desarrolladores e instituciones que quieren colaborar en la elaboración de elementos de protección.

Recomendaciones

A la hora de elaborar máscaras, hay que manejarse con los cuidados como si estuvieses infectado. Evitar distribuir materiales contaminados. Desinfectate las manos y cualquier superficie con la que vayas a tener contacto. Con agua y jabón, alcohol al 70%, o agua con lavandina. Utilizá barbijo mientras realizás el trabajo de elaboración de las máscaras para evitar contaminar por medio de tos o estornudos. Es importante mantener el cuarto donde se está realizando el trabajo ventilado. Cuanta mayor circulación de aire exista, mejor. Se aconseja ponerse guantes durante el trabajo y evitar todo contacto posible con superficies que puedan tener algún rastro del virus. Una vez que tengas lista tu producción de barbijos o máscaras es importante guardarla en una caja y dejarla cerrada por cuatro días.

Descargá acá el molde para fabricar tu propio barbijo: