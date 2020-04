Pedro Cahn: "Vamos a tener una cuarentena administrada"

por Florencia Ballarino

El Ministerio de Salud de la Nación emite todas las mañanas un reporte con detalles de los casos confirmados de coronavirus e invita a un especialista a brindar consejos. Esta vez fue el turno del médico infectólogo Pedro Cahn, uno de los integrantes del Comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, quien se refirió a la salida paulatina del aislamiento social obligatorio y dio pistas sobre lo que pasará después del próximo domingo.

“Es evidente que en algún momento – no está definido el día, eso lo decidirá el poder Ejecutivo - vamos a entrar a una fase distinta de la cuarentena. Vamos a tener una cuarentena administrada. Esto quiere decir que hay cosas que van a cambiar y otras que no, que no van a cambiar por mucho tiempo. Hay un concepto que tenemos que tener y es que el coronavirus llegó para quedarse. No la pandemia. Pero el coronavirus va a quedar integrado a una serie de virus respiratorios que están dando vuelta en nuestro país y en el mundo, como paso con la gripe H1N1”, sostuvo el titular de la Fundación Huésped.

Alberto Fernández visita el Malbrán junto a Ginés González García

“Pase lo que pase, se abran las actividades que se abran, nos tenemos que seguir lavando las manos, tenemos que seguir tendiendo higiene respiratoria (tosiendo en el codo), tenemos que seguir limpiando las superficies, mantener ventilados los ambientes. Y, además, una cosa muy importante es que cuando empecemos a tener otro tipo de actividades y más gente salga a la calle, la distancia óptima de metro y medio entre persona y persona hay que mantenerla”, recomendó Cahn.

“Lo que no va ocurrir seguramente es que no vamos a tener grandes aglomeraciones, no vamos a tener espectáculos deportivos con público, no vamos a tener teatros ni cines en un primer momento. En algún momento volverán, pero en esta primera etapa sería imprudente hacerlo. Seguramente habrá mediciones en relación a la capacidad de transporte para que las personas se puedan desplazar, pero no 300 persona en un vagón de tren”.

“Si somos capaces de cumplir con las medidas de esta cuarentena administrada, de esta segunda fase probable podamos seguir adelante liberalizando ando más actividades. Pero si no somos capaces, es probable que tengamos que dar un paso atrás. Depende de la responsabilidad individual para marchar en este sentido”, sostuvo el médico infectólogo del Hospital Fernández.

La nueva etapa será con un cuarentena administrada

Según el último reporte, en Argentina son 1.628 los casos de coronavirus confirmados. Del total de casos, el 44% son mujeres y el 56% son hombres. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años. “La transmisión comunitaria en la Argentina la estamos viendo en el área de Buenos Aires, en la provincia de Chacho y en la zona de Ushuaia, en Tierra del Fuego”, indico Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio.

La cantidad de fallecidos hasta el momento en el país asciende a 54, con una tasa de letalidad de 3,3%. Un 72% de los fallecidos son varones y la edad promedio es de 68 años. Los pacientes que permanecen internados en Unidades de Terapia Intensiva son 96 y los dados de alta 338. “Hasta el momento se han realizado 11.778 testeos en todo el país, 1.069 en el día de ayer, en los 123 laboratorios diagnósticos que tiene la Argentina, con un índice de positividad del 15,7%. La cantidad test realizados por cada millón de habitantes es de 259”, afirmó Costa.

Por su parte, Carla Vizzotti, subsecreatria de Acceso a la Salud dijo que "se continúa trabajando con todos los sectores involucrados en los próximos pasos a seguir para administrar el aislamiento social obligatorio y poder flexibilizar algunas actividades".