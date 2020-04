La policía del Chubut quedó en el medio de la polémica esta semana por un audio difundido en redes sociales. En ese mensaje, se escucha al director de Seguridad provincial, el comisario general Paulino Gómez, ordenar al Jefe de la Comisaría 1° de Trelew "meter gente en cana, porque el ministro (de Seguridad Federico) Massoni" le preguntaba "por qué la seccional no tenía detenidos" en el marco de la cuarentena obligatoria.

"Zabala, por favor te pido, activa en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El Ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última los demoran en el lugar. Haces un acta en el lugar o los llevas un minuto a la comisaría. Si buscan, encuentran. Gente que anda chimangueando", se escucha en el audio difundido por el canal de noticias TN.

Integrantes del gobierno de la provincia confirmaron a la emisora la veracidad del audio y dijeron que el ministro de Seguridad no solicitó que se detuviera a quien tenga permiso de circular, pero sí que se aumenten los controles. Massoni salió este miércoles 8 de abril a dar explicaciones. "Lo que escuché ayer, es un mensaje privado que le mando un efectivo policial, a otro efectivo policial. Hubo una persona que intentó perjudicar a Gómez, o a Zabala o a mí y lo difundió", expresó el ministro en declaraciones a Radio Chubut. "Yo ratifico en el cargo a Paulino. Él es el mejor director de seguridad que ha tenido la policía en mucho tiempo. Es un excelente policía. Cuando va a los barrios, ayuda a la gente que lo reconoce", aseveró.

En este marco, el funcionario argumentó: "Todo el mundo me decía que en el centro de la ciudad de Trelew, parece que no había más cuarentena. Por eso yo le dije a Paulino que pongamos retenes, que controlemos porque hay gente que andaba en la calle sin permisos". Tras sus palabras, el propio Gómez salió a hablar. "El audio que circula, es mío. Primero, soy indefendible, me manejo con palabras incorrectas. Se lo mandé al comisario Zabala que es amigo mío. El espíritu de lo que digo, lo sostengo. Lo que quise decirle es que salga a la calle porque estábamos viendo mucha gente violando la cuarentena", sostuvo.



Los audios se dieron a conocer, además, luego que el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, confirmara un "pedido de apertura de investigación" por supuestas vejaciones a dos mujeres en una comisaría de la ciudad de Puerto Madryn. "La Fiscalía de Puerto Madryn presentó en la Oficina Judicial un pedido de apertura de investigación por presuntas vejaciones. Los hechos habrían sucedido la noche del 23 de marzo en perjuicio de dos mujeres y en el baño de la propia comisaría", aseguró el jefe de los fiscales chubutense desde su cuenta de Twitter.

Los medios locales reflejaron por esos días la denuncia de dos mujeres que fueron detenidas en hechos distintos por efectivos de la comisaría tercera, de la calle Juan B Justo en Puerto Madryn. En un caso se trata de una mujer que asegura volvía del comercio en el que trabajaba y la restante refirió que había ido a recoger a su hijo de 12 años que se encontraba en la vereda.

"Fuimos sometidas a maltratos por una agente que nos obligó a desvestirnos en el baño y hacer sentadillas", acusaron ambas denunciantes. Miquelarena recordó en su cuenta que el artículo 144 bis del Código Penal "reprime con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación al funcionario público que con abuso privare a otro de su libertad o a quien cometiera vejaciones contra las personas, entre otros supuestos".

AB/FF