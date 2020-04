Coronavirus: "Testeos amplios o barbijos: la disyuntiva para salir de la cuarentena"

Este martes 7 de abril fueron confirmados confirmados 87 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.715 positivos en todo el país. Del total de esos casos, 738 (43%) son importados, 588 (34%) son contactos estrechos de casos confirmados, 205 (12%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Asimismo, durante la jornada de ayer se registraron seis nuevos decesos. Todos hombres, tres de ellos residentes en la provincia de Buenos Aires, de 66, 51 y 82 años; otros dos vivían en Capital Federal, de 80 y 68 años; y el último de 44 años residente en la provincia de Mendoza. Al momento la cantidad de personas fallecidas se incrementó hasta los 60.

Coronavirus: "La transmisión comunitaria no se puede calcular sin testeos poblacionales"

Con estos registros se puede afirmar la eficacia de haber decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) y Editorial PERFIL consigna: "La curva de casos ya muestra su tendencia de forma estable, lo que informa del impacto de la cuarentena".

En el informe del IIE también se recalca que la circulación comunitaria sigue en aumento y ya superó el 10% de los casos, por lo que se señala que "las estrategias de contención del virus deben ser ajustadas y el estudio de los contactos debe extenderse a un círculo más amplio".

Con respecto a cuáles serían estas estrategias, el epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, considera: "Redefinir el tema de los contactos y no solo los que parecieran ser coronavirus según la nueva definición del Ministerio. Es decir, todas aquellas personas que pareciera que tienen un proceso grupal y una evolución que no es común".

En ese marco, el IIE lleva a cabo una comparación del esfuerzo de diagnósticos que cada país realiza por cada positivo. "De esta forma es posible ajustar, explicar los resultados como así establecer posibles escenarios futuros", se puntualiza. De este análisis se establecen cuatro grupos de países:

Países que trabajan centrados en los posibles infectados, que surge de cada positivo que da el estudio de un promedio de 3 personas: España y Brasil .

y . Países que hacen una actividad más agresiva en la búsqueda de positivos, con intervenciones tardías que permite un importante números de infectados y las acciones de restricción son livianas. Como EE.UU. y Alemania .

y . Países que estudian al caso y todos aquellos posibles de estar infectados en situación restringida por el tiempo de diagnóstico. Como Argentina, Méjico y Chile .

y . Países que estudian al caso y de manera amplia a todos los posibles infectados. Como Uruguay y Canadá.

El análisis de Chuit

—¿Cree que Argentina lleva adelante una buena estrategia en relación a la forma de testear a la gente?

—La estrategia que ha seguido la Argentina es la adecuada para el momento de la epidemia. La diferencia con otras naciones es que esta estrategia del número de estudios está ajustada a un proceso de cuarentena y cierre de actividades. Por cada positivo se estudian casi siete personas, lo cual en un momento como el que tiene nuestro país está bien. Si se compara, por ejemplo con EE.UU. que tiene 1.700 millón de determinaciones pero por el número de positivos, el esfuerzo de detección es 1 a 3, es decir que no está buscando más allá del contexto individual.

— En México y Chile, que se encuentran dentro del mismo grupo que Argentina, la proporción test/positivos es mucho mayor a la de nuestra, ¿esto tiene alguna explicación?

—Sí. En México como no está en cuarentena están haciendo un mayor número de tests para detectar los positivos. Y Chile comenzó con una estrategia de estudios amplios a la población, que no solo se limitaba al caso asociado, sino que hacía una búsqueda más amplia. En la estrategia de Chile su tasa de mortalidad es inferior porque al buscar mayor número de personas relacionadas al caso encuentran asintomáticos que no requerirían atención. Cuando uno establece esquemas amplios de casos puede detectar mayor número de personas y de manera temprana establecer acciones de bloqueo. La diferencia es que Argentina entró rápidamente en una acción de cuarentena y esto permitió que el número de casos bajara muchísimo.

—¿Y para salir de la cuarentena no deberíamos hacer como Canadá, llevar a cabo una búsqueda comunitaria de casos, dado que la circulación comunitaria va aumentando?

—Al no saber si el sistema va a estar con la cantidad de tests disponibles, por eso se habla del uso del barbijo. Toda persona para movilizarse debería tener un tapaboca para no contagiar al resto de las personas asociadas y mantener el distanciamiento físico. Lo que se busca es que haya una distancia entre una persona y otra. Y el uso del tapaboca en esa instancia es mucho más fuerte.

B.D.N./FF