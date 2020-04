Coronavirus: "La transmisión comunitaria no se puede calcular sin testeos poblacionales”

Ayer, lunes 6 de abril fueron confirmados 74 nuevos casos de COVID-19, según el informe vespertino del Ministerio de Salud . Con estos registros, suman 1.628 positivos por coronavirus en todo el país.

Del total de esos casos, 718 (44,1%) son importados, 563 (34,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 175 (10,75%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Se registraron 5 nuevas muertes. Todos hombres, tres de ellos residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA), de 75, 67 y 77 años; un hombre de 68 años residente en la provincia de Neuquén y otro de 83 años residente en la provincia de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 53.

A medida que pasa el tiempo, los casos comunitarios por coronavirus se incrementan. El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) y Editorial Perfil remarcó que “la notificación de casos en Argentina está condicionado por la capacidad de diagnósticos existentes”.

“El Instituto Malbrán y la Red de Laboratorios de Diagnóstico están incrementando el número de test diarios como así reduciendo el tiempo entre la recepción de la muestra y el resultado. Durante los primeros tiempos de la epidemia el número de pruebas realizados en promedio fue de 50 estudios diarios, que a partir del mes de abril supera los 1000 estudios diarios que en las áreas que hay definidas como de circulación comunitaria ya no se descartan casos por relación epidemiológica” expone el informe del IIE.

Actualmente, el test por coronavirus se lleva a cabo en aquellas personas que se sospechan que pueden estar contagiadas con la infección aguda de COVID-19. Es decir, que las pruebas están centradas mayoritariamente en aquellos que requieren atención médica, que representan entre el 10 y 20 ciento de la población.

“Si se pretende con estos números estimar la circulación viral y/o su impacto para detectar todos los que se han infectados no es válido. En este contexto de información el dato de infectados no debe ser considerado aisladamente y puesto en un contexto del avance de epidemia en las diferentes regiones de Argentina y asociados a otras variables, es decir que el número de positivos deber ser analizado en un contexto y no como una cifra aislada”, se indica en el informe.

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, afirmó que calcular la transmisión comunitaria habría que hacer pruebas generalizadas: “Como los que se le solicitaron diagnóstico sigue siendo el mismo perfil de pacientes, es decir, aquellos que requieren atención médica, para estimar la circulación viral, que es totalmente diferente, se deben efectuar muestreos poblacionales, ya que este virus tiene un elevado porcentaje de oligosintomáticos y asintomáticos”.

Los oligosintomáticos son aquellos que pueden tener síntomas muy leves o inespecíficos que no alertan a la persona que los experimenta y, por lo tanto, no concurren a la atención médica.

No obstante, Chuit apuntó: “Aún así, con los datos existentes, y con los análisis que se realizan es posible seguir la evolución de la epidemia, por eso la epidemiología trabaja los número en un contexto y no como número aislado. Utiliza otros valores referenciales tales como mortalidad que todavía es equivalente a la letalidad (los que mueren por COVID-19) de los infectados, % de positividad (no está variando, es decir que el perfil de los muestreados se mantiene prácticamente desde el inicio) de los estudiados, pacientes en camas de terapia intensiva que se mantiene en los últimos reportes con muy pocas variaciones”.

Coronavirus: "Hay provincias donde los casos bajan más lento de lo esperado"

En cuanto a la situación por provincias, se especifica en el informe del IIE: "La epidemia no tiene una distribución homogénea en el territorio nacional, existiendo provincias que

no han reportado casos de COVID-19 hasta el momento de este informe (Catamarca, Chubut y Formosa). Hay un segundo grupo en el que número de casos se encuentra entre 1 y 44. Finalmente, están aquellas que superan ampliamente estos números (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego)".

—Según el informe, ¿si no cambian la forma de hacer los estudios no hay forma de determinar con precisión el alcance de la transmisión comunitaria?

—Así es, se la puede estimar a partir de los que van sucediendo, pero por lo que aprendemos en este tiempo del COVID-19 es mejorar el aislamiento o distanciamiento físico de las personas.

—¿Mejorar en qué sentido?

—Creo que en este momento el uso de tapabocas en todo sería lo adecuado.

B.D.N./FeL