El epidemiólogo Roberto Chuit recomienda una cuarentena "sectorizada y regionalizada"

Roberto Chuit. director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, cree que Argentina debería poner en marcha una cuarentena "cuidada", "sectorizada" y "regionalizada" una vez que haya pasado el 12 de abril, cuando debería terminar el confinamiento obligatorio decretado por el gobierno para mitigar los efecto de la pandemia del coronavirus.

"No podemos dejar liberada la circulación del virus a una condición totalmente anárquica", opina el especialista en una entrevista concedida a Jorge Fontevecchia para su programa Periodismo Puro. Opina que lo ideal sería que, a partir de la fecha impuesta, "los niños no concurran a las escuelas, que las personas mayores de 60 años se resguarden, que no exista circulación, que las empresas tomen la responsabilidad de que cuando los empleados puedan ausentarse ante un estado gripal exista distanciamiento social en vez de trabajar con planta plena, trabajar con media planta".

"Para los epidemiólogos la gente son poblaciones como pueden ser las hormigas, como pueden ser las abejas, sabés que el 80% de esa población va a responder a condiciones que se le vayan estableciendo", ejemplificó." Pero siempre habrá un 20% que va a estar en los desvíos o en el no respeto de circunstancias". Reconoce, sin embargo, que pese a que con el aislamiento se logró "ganar tiempo", hay que pensar en "el proceso de la maquinaria económica, que si no se pone en marcha puede ser más desastroso que lo que hemos logrado con respecto al cuidado de la cuarentena".

El experto epidemiólogo asegura que "si no manejamos adecuadamente este proceso, corremos el riesgo de que exista una segunda ola de infección". "Liberar de la cuarentena a la población debe hacerse con los recaudos y los cuidados necesarios. Nuestro vecino Brasil está mostrando que el virus está circulando, y está circulando ampliamente", recordó. "Tenemos que comenzar a trabajar una cuarentena liberada cuidada. Nos podemos plantear que hay poblaciones donde no hay circulación viral: allí se puede trabajar plenamente, no deben estar aisladas, no debe estar en cuarentena".

Mirá el video de la entrevista:

