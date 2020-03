Tras la suspensión de clases y el cierre de fronteras, el Gobierno nacional analiza —a pedido de la oposición— extender la cuarentena a todo el país en el marco del aumento de contagios de coronavirus. La posible medida ya cuenta con antecedentes en todo el mundo: ante el avance de la pandemia, diversos países están implementando cuarentenas voluntarias, aislamiento obligatorio y hasta muchos decretaron el toque de queda. A continuación, un repaso de las principales definiciones para entender el tema.

Distanciamiento social

Implica evitar estar en grupos numerosos. "Si tienes que estar cerca de personas, mantente a unos 2 metros cuando sea posible", recomienda el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS). Es una medida voluntaria que los diferentes Gobiernos buscan fomentar. A modo de ejemplo, en Argentina, las autoridades de diferentes provincias dispusieron la restricción de espectáculos masivos con la prohibición por un tiempo de recitales, espacios culturales masivos, atractivos turísticos, y actividades de alta concentración de gente, incluyendo espectáculos deportivos. Además, se suspendieron las clases, se dieron licencias especiales de trabajo y, en la Ciudad de Buenos Aires, se buscó desalentar el uso del transporte público.

Aislamiento

"Se usa para separar a las personas enfermas que tienen una enfermedad contagiosa de aquellas que están sanas", explica el HHS, según consigna la CNN. "Por ejemplo, los hospitales usan aislamiento para pacientes con tuberculosis infecciosa", añaden. El aislamiento es para términos prácticos lo mismo que una cuarentena, pero se reserva solo a quienes están enfermos.

Cuarentena

"La cuarentena se usa para separar y restringir el movimiento de personas sanas que pueden haber estado expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si se enferman. Estas personas pueden haber estado expuestas a una enfermedad y no lo saben, o pueden tener la enfermedad pero no mostrar síntomas", dice el HHS.

Consiste en 14 días en los que se reduce el contacto con otras personas. Se determinó esta cantidad de jornadas porque es el tiempo de incubación más largo que se conoce hasta el momento del coronavirus. "En promedio es 5 a 6, pero si en dos semanas no se desarrolla la enfermedad se considera que esa persona no la tiene", precisó esta semana el infectólogo y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Gustavo Lopardo.

Durante esos días, las personas bajo cuarentena no pueden ir a "trabajar, a la escuela ni a ningún otro lugar público donde puedan tener contacto con otras personas", según el departamento de salud pública del condado de Seattle en el estado de Washington.

En nuestro país, la cuarentena preventiva se aplica a aquellos viajeros que regresaron de alguno de los países con circulación alta de coronavirus. ¿Cuáles son? Toda Europa (ya no es solamente Italia, Alemania, España y Francia porque la mayoría de la zona ya tienen cierto grado de circulación de la enfermedad); China; Japón; Corea del Sur; Irán; Estados Unidos, Brasil y Chile.

Toque de queda

Implica la prohibición de circular libremente por las calles y permanecer en lugares públicos. Es una limitación o restricción legal de la libertad de circulación en situaciones excepcionales. En Latinoamérica existen ejemplos diversos en el marco de la pandemia, como Perú, Honduras, El Salvador, Ecuador y Bolivia, que decretaron el toque de queda para frenar los contagios.

En este sentido, Bolivia empezó esta semana con un toque de queda de 12 horas al día, periodo en el que lo comercios deben cerrar a las 3 de la tarde, el transporte público debe circular hasta las 4 y el privado hasta las 6 de la tarde. En Perú, con 145 casos positivos, el Gobierno estableció la prohibición de circulación de vehículos particulares en todo el país y se aplicó la "inmovilización social obligatoria".

