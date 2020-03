Cuarentena preventiva por coronavirus: a quiénes alcanza y en qué consiste

por Bàrbara Defoix

Por el momento, en Argentina hay 21 casos confirmados de personas con coronavirus, todos ellos importados. Es por es que el Gobierno implementó una serie de medidas de contención para ponerle un freno a la propagación de la enfermedad y que no empiece a producirse un contagio a nivel local.

Entre estas medidas se decretó a través de una resolución publicada el pasado martes 10 de marzo en el Boletín Oficial el otorgamiento de licencias excepcionales para los trabajadores del sector público y privado. No obstante, hay dudas entre la población sobre a quiénes alcanza exactamente, cuánto dura y cuáles son los países que se consideran “zona de circulación del virus”. Hay que tener en cuenta que violar la cuarentena tiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión.

La cuarentena preventiva se aplica a aquellos viajeros que regresaron de alguno de los países con circulación alta de coronavirus. ¿Cuáles son? Toda Europa (ya no es solamente Italia, Alemania, España y Francia porque la mayoría de la zona ya tienen cierto grado de circulación de la enfermedad); China; Japón; Corea del Sur; Irán; y Estados Unidos. Esta lista podría ampliarse con el correr de los días con la actualización de los datos que implique sumar a alguna otra nación.

Cuáles son las penas que podrían aplicarse si no se cumple con la cuarentena

“El riesgo es que quienes vengan traigan el virus, se incremente el número de casos y empiece la transmisión local”, indicó el infectólogo y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Gustavo Lopardo durante una jornada de capacitación de periodistas en la que estuvo presente PERFIL.

Pese a su nombre, la cuarentena consiste en 14 días en los que se reduce el contacto con otras personas. Se determinó esta cantidad de jornadas porque es el tiempo de incubación más largo que se conoce hasta el momento del coronavirus. “En promedio es 5 a 6, pero si en dos semanas no se desarrolla la enfermedad se considera que esa persona no la tiene”, precisó Lopardo.

Cabe remarcar que los días de cuarentena entran en vigencia mirando para atrás. Es decir, que si alguien llegó hace 4 jornadas al país y no inició el aislamiento debe llevarlo a cabo por 10, hasta llegar a 14. Si en ese lapso temporal no presenta síntomas, se puede afirmar que no está incubando el virus.

Si se experimenta dolor de garganta, goteo nasal o tos durante la cuarentena hay que concurrir a un hospital

Los síntomas comunes, que podrían aparecer entre uno y doce días después de entrar en contacto con el virus, incluyen goteo nasal, tos y dolor de garganta. En los casos graves, se suele presentar fiebre, neumonía o insuficiencia respiratoria aguda.

“Nuestra región está en un momento en el que se lleva adelante una contención y esta significa que tenemos que hacer todos los esfuerzos para detectar el virus en forma precoz, aislar a esas personas que den positivo, vigilar en forma estricta a sus contactos y aislarlos para minimizar la posibilidad de propagación”, remarcó la secretaria de acceso a la Salud, Carla Vizzoti.

Coronavirus: qué eventos masivos se suspenden en Argentina

La cuarentena no significa quedarse totalmente aislado, sino evitar las aglomeraciones de gente en espacios cerrados y aplicar de forma rigurosa todas las medidas de prevención, como lo son el lavado de manos, toser en la parte del codo y no tocarse ninguna parte de la cara sin tener primero las manos higienizadas.

El infectólogo instó a la población a cumplir con el objetivo final de las licencias excepcionales, que es eludir al máximo el contacto con terceros. “Tiene que haber responsabilidad social e individual de lo que significa estar en cuarentena. No es la idea que no se vaya al trabajo y esto sea reemplazado por actividades sociales, sino sería un despropósito. Debería haber condena social si alguien lo hace, igual que si tirás un papel en el piso. Si sabés que un compañero de trabajo no va a trabajar y luego va a un cumpleaños a la noche la cuarentena no está activa”, sostuvo el especialista.

El profesional agregó que esa responsabilidad individual incluye no viajar a países que tengan circulación del virus.