Cuáles son las penas que podrían aplicarse si no se cumple con la cuarentena

A raíz de los crecientes casos de coronavirus en el país, Alberto Fernández reclamó este miércoles 11 de marzo que las personas que cumplen "cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa" ya que, de lo contrario, "estará incurriendo en un delito". En ese sentido surgieron dudas respecto a la cuáles son las penas que se podrían implementar y qué consecuencias tendrían los infractores.

"Ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", resaltó el Presidente en diálogo con FM Delta.

En concreto, el actual Código Penal dispone entre tres y 15 años de cárcel para las personas que propaguen "una enfermedad peligrosa y contagiosa", en el artículo 202. Además, el artículo 203 hace referencia a multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida "por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo".

Alberto Fernández: "La persona que cumple la cuarentena tiene la obligación de quedarse en su casa"

En ese sentido, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ratificó que "está previsto por el Código Penal una pena para aquellos que no cumplan con el aislamiento. Si se decretó una cuarentena y hay una persona internada no puede retirarse del centro de salud en el que se encuentre".

En diálogo con FutuRock, "no hay antecedente de una cuarentena declarada. En este caso esta dada la necesidad y urgencia para sacar un decreto dictando la cuarentena. En el marco del intento por contener la epidemia se puede dictar la prohibición de ciudadanos de determinados países o de personas que hayan pasado por esos lugares", remarcó el abogado, y concluyó: "De manera urgente debería decretarse la prohibición de los eventos masivos".

Este martes se confirmaron dos nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus en Argentina y ya suman 19 los casos en el país, además de un fallecido. Se trata de un nuevo contagiado en Capital Federal y otro, el tercero, en la provincia de Buenos Aires. El tercer caso de COVID-19 en la provincia bonaerense es un paciente del partido de La Matanza, según confirmó el Ministerio de Salud bonaerense. El otro contagiado, de 23 años, se encuentra aislado en el Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los casos serían importados, por lo que aún no hay circulación viral en el país.

DR/MC